Bosquecito, 9 de Abril y Altos de San Isidro recibirán mejoramientos de vivienda de ‘Mi Casa Avanza’

Sectores de los barrios de la Localidad 1: Altos de San Isidro, 9 de Abril y Bosquecito recibirán la visita del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Distrito ( Corvivienda) para preinscribir a los hogares que cumplan con los requisitos al programa de mejoramientos de vivienda Mi Casa Avanza.

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Son 75 mejoramientos que se aplicarán en estos barrios, 25 en cada uno de ellos, para mejorar las condiciones de vida de igual número de familias que podrán contar con espacios más habitables y con cocinas y baños más salubres.

Con las visitas en estos barrios se culminan las preinscripciones en la localidad 1 para la presente oferta de 2026 que incluyó también a Daniel Lemaitre, Torices y 7 de Agosto.

Las preinscripciones y revisión de estado de las viviendas se realizarán de 16 al 19 de junio, la verificación de la documentación entregada se hará del 19 al 24 de junio y el día 25 de este mismo mes se publicará en la página web corvivienda.gov.co el listado de los hogares preinscritos, no habilitados y habilitados. Estos últimos son los que participarán en el sorteo público, el 3 de julio, con el cual se seleccionará a los beneficiarios, en caso de que la demanda de subsidios supere la oferta.

Son 12 Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) que La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de Corvivienda, le otorga a las familias ubicadas en la zona urbana. Este subsidio será destinado para arreglos de baños y cocinas, recubrimientos de pisos y muros, instalación de ventanas y puertas, mantenimiento de fachadas; todo lo anterior dependerá de la necesidad de cada vivienda.

El Distrito asignará un número de subsidios, que no será superior al 50% de los ofertados, a hogares víctimas del conflicto armado, en condición de pobreza extrema, con miembros en condición de discapacidad, con madres cabeza de hogar y familias damnificadas de desastres naturales, calamidad pública o emergencias.

El objetivo es que los hogares con al menos una de estas variables, puedan obtener el subsidio, sin someterse a sorteo público, siempre y cuando la oferta no supere la demanda.

El hogar que aspire a tener este subsidio de mejoramiento deberá acreditar la calidad de propietario, poseedor u ocupante de la vivienda que se postula, la cual debe contar con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica. A falta de estos se debe verificar que cuente con fosa séptica o con sistemas alternativos de abastecimiento de agua. La vivienda no podrá estar ubicada en zona de alto riesgo no mitigable, zona de protección ambiental o zona de afectación por obra pública.

Estos y otros requisitos pueden ser verificados en la Resolución 148 del 16 de abril de 2026 que se encuentra en el apartado de Mi Casa Avanza del sitio web de la entidad.