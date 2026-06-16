Alcaldía anuncia rehabilitación integral de la I.E. Promoción Social en el barrio El Socorro

Con emoción, alivio y esperanza recibió la comunidad educativa de la Institución Educativa Promoción Social, en el barrio El Socorro, el anuncio del alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, sobre la rehabilitación integral del plantel, una obra esperada durante más de cinco años por estudiantes, docentes y padres de familia.

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La intervención hace parte de la histórica inversión distrital en infraestructura educativa que permitirá rehabilitar 35 colegios públicos de Cartagena, beneficiando a cerca de 25 mil estudiantes en las tres localidades del Distrito.

En el caso de Promoción Social, la comunidad asegura que el anuncio representa el inicio de una transformación urgente y necesaria, luego de años enfrentando hacinamiento, deterioro de la infraestructura y dificultades para garantizar condiciones dignas de aprendizaje.

Margot Pérez Guzmán, docente de la institución, aseguró que la noticia significa el cumplimiento de una espera que parecía interminable.

“En la institución estamos muy agradecidos todo el equipo de docentes, administrativos, estudiantes y padres de familia, porque al fin se va a cumplir un compromiso de hace años que estamos en espera de solución de esta infraestructura”, expresó.

La docente recordó que los problemas estructurales comenzaron hace varios años, cuando seis salones presentaron graves agrietamientos que pusieron en riesgo a la comunidad educativa y obligaron a restringir su uso.

“Los estudiantes tienen que recibir clases en pasillos, biblioteca y cafetería, en unas condiciones que no son pedagógicamente aceptables, sobre todo con esta ola de calor. Cuando ya tenemos un salón donde sabemos que vamos a estar estudiantes y profesores, eso nos da tranquilidad y ayuda a una mejor labor educativa”, agregó Pérez Guzmán.

La docente Modesta Barrios Salas, del área de Ciencias Sociales, afirmó que la situación del plantel se agravó después de la pandemia, al punto de tener que implementar alternancia por falta de espacios.

“La verdad es que con mucha alegría y satisfacción recibimos esta noticia, porque es una de las necesidades prioritarias que tenemos. Estamos trabajando en hacinamiento en cada uno de los salones. Tenemos clases hasta en la biblioteca, tenemos clases en los laboratorios y tenemos chicos en alternancia porque hay salones que vienen una semana y otra semana no por falta de aulas”, señaló.

Barrios también destacó que, pese a las dificultades, la institución continúa destacándose por sus resultados académicos y formativos.

“Seis aulas son más de 150 oportunidades”

Los estudiantes también celebraron el anuncio del Distrito y resaltaron que la rehabilitación permitirá mejorar no solo la infraestructura, sino también las condiciones para desarrollar su formación académica.

Uber Enrique Alvear Fuentes aseguró que durante años han tenido que adaptarse a condiciones que limitan su proceso educativo.

“Hace muchísimo tiempo veníamos esperando esta ayuda de la Alcaldía para poder mejorar las condiciones de la infraestructura de nuestro colegio. Necesitamos los seis salones que fueron demolidos porque tenemos estudiantes desplazándose de un lugar a otro y cursos que no tienen dónde recibir clases”, expresó.

Por su parte, Andrés Carbono De La Rosa destacó que, pese a las dificultades, la institución continúa sobresaliendo en pruebas académicas, robótica y concursos de oratoria.

“Somos un colegio de los mejores y honestamente para un estudiante es triste ver cómo pueden demoler un bloque completo de su colegio porque no alcanza el presupuesto para mantenerlo. Hay cosas que no se han cambiado desde hace 45 años y que ahora, con esta intervención, por fin se podrán mejorar”, sostuvo.

Además, ambos estudiantes enviaron un mensaje de agradecimiento al alcalde Dumek Turbay por incluir a la institución dentro del plan de rehabilitación educativa del Distrito.

“Seis aulas son más de 150 oportunidades que se le quitan a jóvenes para poder estudiar. Señor alcalde, gracias por habernos tenido en cuenta y por mirar las necesidades de nuestra institución. Esto realmente lo necesitábamos”, concluyó Uber Alvear.

Con esta intervención, la Institución Educativa Promoción Social se suma al grupo de 35 colegios oficiales que serán rehabilitados por la Alcaldía de Cartagena, como parte de la apuesta del gobierno distrital por garantizar ambientes escolares dignos, seguros y de calidad para miles de estudiantes cartageneros.