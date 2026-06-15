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15 jun 2026 Actualizado 17:01

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Cartagena

Procuraduría formuló cargos contra profesor de Unicartagena por presuntas conductas indebidas

El caso, al parecer, ocurrió en la Facultad de Odontología

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Por presuntas conductas indebidas con una alumna, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al docente de la Universidad de Cartagena, Antonio José Díaz Caballero.

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La actuación del Ministerio Público tuvo origen en la queja presentada por una estudiante, quien manifestó haber recibido mensajes inapropiados del profesor de la Facultad de Odontología. y que, según su declaración, le generaron incomodidad en su entorno académico.

Para la Procuraduría Regional de Bolivar, el docente habría vulnerado normas del Código General Disciplinario que obliga a todo servidor público a tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con quienes tenga relación por razón del servicio.

La conducta del investigado fue considerada como falta disciplinaria grave a título de dolo.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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