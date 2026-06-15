Procuraduría formuló cargos contra profesor de Unicartagena por presuntas conductas indebidas

Por presuntas conductas indebidas con una alumna, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al docente de la Universidad de Cartagena, Antonio José Díaz Caballero.

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La actuación del Ministerio Público tuvo origen en la queja presentada por una estudiante, quien manifestó haber recibido mensajes inapropiados del profesor de la Facultad de Odontología. y que, según su declaración, le generaron incomodidad en su entorno académico.

Para la Procuraduría Regional de Bolivar, el docente habría vulnerado normas del Código General Disciplinario que obliga a todo servidor público a tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con quienes tenga relación por razón del servicio.

La conducta del investigado fue considerada como falta disciplinaria grave a título de dolo.