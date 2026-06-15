Primer lote de nuevos vehículos para TransCaribe ya está en Cartagena

El esperado momento llegó. Luego de una larga travesía vía marítima desde China, condicionada por las condiciones propias del clima y los fenómenos naturales, arribó a Cartagena de Indias el primer lote de los nuevos buses de última tecnología que la Alcaldía de Cartagena, por iniciativa del alcalde Dumek Turbay Paz, adquirió para TransCaribe.

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Este primer lote está compuesto por 17 busetones, a los cuales se sumará el segundo lote, de vehículos tipo padrón, y el tercer lote, conformado por los vehículos articulados y los primeros buses eléctricos en la historia de TransCaribe (para los cuales ya están construidas las estaciones de carga en el patio taller), los cuales continúan su viaje por el océano y arribarán próximamente a la ciudad.

“Lo que decimos, lo hacemos. Tal como lo prometimos, hoy inicia una nueva era para Transcaribe con la llegada gradual de los más de 50 buses nuevos que compramos para fortalecer el sistema y mejorar la calidad del servicio que hoy se presta. Atrás quedarán temas como las demoras, el hacinamiento, las goteras, la falta de aire acondicionado y todas esas dificultades que sufre la ciudadanía. Y que nadie merece padecer”, expuso el alcalde Dumek Turbay.

Los vehículos de última tecnología permanecerán por un breve lapso en el muelle donde fueron recibidos por el alcalde Dumek Turbay Paz, en tanto se completan los trámites de nacionalización y aduanas.

Posteriormente, serán trasladados al Patio de TransCaribe Operador, donde comenzará el proceso de aclimatación y puesta a punto, tras el cual, comenzarán a rodar para reforzar las rutas alimentadoras del sistema.

Estos vehículos cuentan con elementos de alta tecnología, como GPS de alta precisión, sistema industrial de última generación de consola de guía, comunicación permanente de voz y datos con el centro de control. En el caso de los busetones, cuenta con cuatro cámaras en el interior, además de cámaras en el frente y la parte trasera, conectadas en tiempo real con el centro de control.

También cuentas con paneles de información que mostrará rutas, horarios, próximas paradas e información sobre la operación; sistema de sonido, puertos USB tipo A y tipo C junto a cada silla, cámara de monitoreo y ayuda activa a la conducción (ubicada frente al operador del bus y que puede detectar microsueños), cámaras de conteo de pasajeros en las puertas, agarraderas más bajas y más accesibles, plataformas de ascenso y descenso y espacios para personas con movilidad reducida, y cumplen las normas ambientales Euro VI.

Estos vehículos están especialmente protegidos contra la corrosión gracias a uno de los procesos más avanzados para este tipo de circunstancias en la industria automotriz en todo el mundo: e-coating (electrodeposición o cataforesis), un proceso industrial de inmersión, en el que una pintura especialmente desarrollada se deposita electroquímicamente sobre piezas metálicas, protegiendo las superficies, los bordes y las cavidades de la carrocería.

La nueva flota también cuenta con tecnologías de protección de circuitos que aíslan la parte eléctrica y el sistema de combustión a gas, minimizando fallas y garantizando la protección y seguridad a bordo.