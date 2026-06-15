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15 jun 2026 Actualizado 15:25

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Cartagena

Falleció hombre tras recibir varios disparos en el barrio Las Palmeras: tenía cinco anotaciones

Se investiga un presunto ajuste de cuentas por problemas personales

Archivo Colprensa

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Cartagena
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Señala un reporte de la Policía Metropolitana de Cartagena que en el barrio Las Palmeras, sector La Inmaculada, el domingo 14 de junio de 2026, siendo aproximadamente a las 11:50 p.m. se presentó el homicidio de José Miguel Medina Agámez, de 33 años de edad, natural de Cartagena, ocupación oficios varios, quien falleció en forma instantánea.

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Testigos del sector manifestaron que se le acercó un sujeto y le disparó en varias ocasiones; luego huyó en motocicleta sin ser capturado.

Al occiso le registran cinco anotaciones judiciales por los delitos de hurto (2016, 2016), acceso carnal violento (2016), abuso de confianza (2014) y violencia contra servidor público (2024).

Realizaron la inspección técnica a cadáver funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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