Gobierno atiende emergencia por agua en Buenaventura tras daño en acueducto

“Contamos entre 7 y 10 días, tratamos que sea en menos tiempo”: acueducto de Buenaventura por falta de agua

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en coordinación con las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, puso en marcha un plan de respuesta para atender la contingencia en Buenaventura, luego de una falla estructural registrada en la principal línea de conducción del sistema de acueducto de la ciudad, emergencia que ha afectado el abastecimiento para miles de habitantes.

Según informó la entidad, una vez el Distrito de Buenaventura declaró la calamidad pública el pasado 11 de junio, se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar las acciones de atención y acelerar las medidas de respuesta.

Actualmente, nueve carrotanques distribuyen agua a hospitales, clínicas e instituciones educativas. Asimismo, la UNGRD anunció que en las próximas horas se incorporarán cuatro vehículos adicionales, con apoyo de la Defensa Civil, para completar un total de 13 carrotanques en operación.

Además, se adelantan gestiones para sumar siete carrotanques más: dos mediante articulación con la Armada Nacional y cinco pertenecientes a la UNGRD que se movilizan desde el departamento de Córdoba.

La Defensa Civil dispuso tanques de almacenamiento y 40 voluntarios para las labores de atención; la Cruz Roja aportará una planta potabilizadora con capacidad para procesar 3.000 litros de agua; mientras que el Cuerpo de Bomberos coordina la incorporación de más carrotanques. Por su parte, el Ejército Nacional desplegó personal para respaldar las acciones humanitarias.

Como parte del seguimiento a la emergencia, este domingo se realizará un nuevo Puesto de Mando Unificado en Buenaventura con la participación de representantes de los sectores de Vivienda, Salud, Educación, Interior y Defensa, además del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la UNGRD, autoridades territoriales y la Procuraduría General de la Nación.