Los Insaciables regresa a Bogotá con una vitrina para la gastronomía de barrio y los emprendimiento

La gastronomía se ha convertido en uno de los sectores que más impulsa el emprendimiento en Colombia. Detrás de muchos restaurantes y negocios de comida hay historias de familias y pequeños empresarios que han encontrado en la cocina una oportunidad para crecer y dar a conocer sus productos. Precisamente, ese es el espíritu que reúne cada año al Festival Los Insaciables.

En A Vivir Que Son Dos Días, Alison Paredes, creadora del festival, explicó que la apuesta del evento es visibilizar restaurantes y emprendimientos gastronómicos que muchas veces permanecen fuera de los grandes circuitos comerciales. Para esta edición, los asistentes encontrarán una amplia variedad de opciones que incluyen hamburguesas, sushi, comida criolla, perros calientes, asados, postres y otras propuestas pensadas para distintos gustos y presupuestos.

Además de la oferta gastronómica, el festival contará con actividades para toda la familia, entre ellas concursos, juegos y experiencias relacionadas con la cocina. Uno de los momentos más llamativos será la preparación de una gran salchipapa para celebrar el Día del Padre, una iniciativa con la que los organizadores esperan compartir este plato con cientos de asistentes durante la jornada.

La organización espera recibir entre 22.000 y 25.000 visitantes a lo largo de los tres días del evento. Según la creadora, uno de los principales objetivos es garantizar que cada emprendimiento tenga una oportunidad de visibilizar sus productos y conectar con nuevos clientes, fortaleciendo así el crecimiento de pequeños negocios gastronómicos.

La novena edición de Los Insaciables se realizará durante el fin de semana del 13 al 15 de junio en Compensar de la Avenida 68, en Bogotá. La entrada será gratuita y las actividades estarán disponibles desde el mediodía hasta las 8 de la noche.