Policía captura a un hombre que, en estado de alicoramiento, portaba un arma de fuego ilegal

Un arma de fuego tipo revolver, con un cartucho percutido y cuatro sin percutir, le fueron incautados a un hombre de 34 años, quien, en un aparente estado de alicoramiento, fue capturado por la Policía Nacional, en el barrio la quinta, sector loma del crack, luego de la denuncia de la ciudadanía.

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Las autoridades se encuentran investigando si esta persona, minutos antes de ser capturado, presuntamente habría realizado un disparo al aire, teniendo en cuenta, que uno de los cartuchos estaba percutido, lo que puedo generar la alerta en la comunidad, quienes llamaron a la línea de emergencias 123, permitiendo así, el actuar eficiente de la Policía, para prevenir un hecho que lamentar.

“Con esta captura e incautación, seguramente estamos previniendo que ocurra un delito, un homicidio, una lesión personal, un hurto, como por ejemplo. Es esta la importancia de la labor que realizamos de registro y control y la articulación que buscamos constantemente con la comunidad, para que denuncie oportunamente”, manifestó el Mayor Jesús Vanegas Sánchez, comandante estación de policía caribe norte.