Destacan desempeño financiero, operativo y de transparencia de Aguas de Cartagena

La Auditoría Externa de Gestión y Resultados de la vigencia 2025, realizada por Sáenz Auditores consultores S.A.S., concluyó que Aguas de Cartagena demuestra una gestión alineada con los principios de sostenibilidad, eficiencia y transparencia, respaldada por una estructura organizacional sólida y un desempeño financiero estable.

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Esta opinión se expide en cumplimiento de lo previsto en el artículo 51 de la Ley 142 de 1994, modificado parcialmente por la Ley 689 de 2001, y de acuerdo con la metodología definida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en las Resoluciones 12295 de 2006 y de 2017.

Para su emisión se tuvo en cuenta la evaluación de la gestión del prestador, la información reportada al Sistema Único de Información (SUI) y el análisis de los aspectos financieros, técnicos, comerciales, organizacionales y de control aplicables a la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.

A continuación, se presentan los conceptos emitidos sobre los principales aspectos evaluados:

Viabilidad financiera: Con base en los estados financieros firmados y dictaminados por el Revisor Fiscal al cierre de la vigencia 2025, Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. presenta una situación financiera que le ha permitido atender sus obligaciones de corto plazo en el desarrollo normal de sus operaciones. Los resultados reflejan una adecuada gestión de los recursos disponibles y no evidencian situaciones que afecten de manera relevante la continuidad en la prestación de los servicios durante el período evaluado.

Novedades y Arquitectura Organizacional: La empresa cuenta con una estructura organizacional definida, con áreas y responsabilidades claramente establecidas, que apoyan la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. Durante la vigencia 2025 no se presentaron cambios estatutarios ni modificaciones en la estructura jurídica de la empresa.

Sistema de Control Interno y Gestión de Riesgos: Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. cuenta con mecanismos de control interno que apoyan el cumplimiento de sus objetivos y la mejora continua de sus procesos. Para ello, mantiene actualizada su Matriz de Riesgos Corporativa, que permite identificar, evaluar y gestionar riesgos operacionales, financieros, legales,tecnológicos, ambientales y reputacionales.

Además, la empresa implementa el SAGRILAFT, un sistema para prevenir riesgos asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo, y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), orientado a promover la integridad, la prevención de la corrupción y la transparencia en todas sus actuaciones.

Aspectos técnicos: La empresa desarrolla acciones permanentes para la operación y mantenimiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado, con el propósito de garantizar la prestación de los servicios a los usuarios. Durante la vigencia se realizaron actividades de seguimiento a la continuidad del servicio, la calidad del agua suministrada y el estado de la infraestructura, de acuerdo con los requerimientos operativos y la normatividad aplicable.

Adicionalmente, se ejecutaron acciones orientadas al control de pérdidas de agua y al fortalecimiento del uso eficiente del recurso, como parte de las actividades de mejoramiento de la prestación del servicio.

Aspectos comerciales: La empresa desarrolla una gestión comercial integral, abarcando los procesos de facturación, recaudo y atención al usuario, con mecanismos que garantizan la trazabilidad y confiabilidad de la información comercial bajo procedimientos estandarizados. En cuanto a la atención al usuario, el prestador ofrece canales de comunicación accesibles, facilitando la gestión eficiente de solicitudes, peticiones, quejas y reclamos. Los resultados de la encuesta de satisfacción reflejan una percepción positiva por parte de los usuarios respecto al servicio recibido.

Como resultado de la evaluación, la Auditoría Externa concluyó Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. demuestra una gestión alineada con los principios de sostenibilidad, eficiencia y transparencia, respaldada por una estructura organizacional sólida y un desempeño financiero estable. Se evidencian indicadores favorables en la prestación del servicio, tanto en sus componentes operativos como comerciales, junto con la implementación de estrategias orientadas a garantizar la continuidad y eficiencia del sistema.