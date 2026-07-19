Restauran 10 bicicletas todo terreno para el servicio de Guardianes del Turismo
Nuevamente puntos estratégicos para el turismo de la ciudad, van a contar con presencia policial en bicicleta, una forma eficiente de patrullar las calles y de generar confianza en la ciudadania
En la plazoleta de eventos del parque centenario, la Policía Nacional a través del grupo de protección al turismo, recibió de manos de Cotelco Cartagena, 10 bicicletas que fueron totalmente restauradas y nuevamente serán puestas al servicio de la comunidad.
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Con esta alianza en beneficio de la seguridad, se impactarán sectores de gran importancia para el turismo de la ciudad, como; centro histórico, getsemani, castillo san Felipe, botas viejas, entre otros entornos turísticos.
“Estas bicicletas son de gran apoyo para los policías que están cumpliendo con labor, al lado de los visitantes y residentes de la ciudad. Es un trabajo articulado con la Policía Nacional, que nos enorgullece, por lo que representan y hacen no solo por nuestra ciudad sino por todo el país”, manifestó Adriana Lucia Corena, Directora Ejecutiva Cotelco Cartagena.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...