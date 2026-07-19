Concejales piden esclarecer caso de atención a gestante en Cartagena

En sesión de este sábado, el concejal Armando Córdoba expresó su preocupación por el caso ocurrido en Cartagena, donde una mujer dio a luz en las afueras de la Clínica Crecer, presuntamente tras no recibir atención oportuna.

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El cabildante señaló que este hecho evidencia presuntas fallas en la prestación del servicio de salud y genera preocupación frente a la calidad y humanidad en la atención de los pacientes, especialmente tratándose de una mujer gestante, considerada sujeto de especial protección constitucional. Córdoba respaldó las acciones preventivas adelantadas por el DADIS y pidió que se esclarezcan plenamente los hechos para determinar las responsabilidades correspondientes.

El concejal también pidió revisar aspectos como los protocolos de atención de urgencias, los planes de contingencia para garantizar la continuidad de los servicios, las auditorías sobre la calidad de la atención y la capacitación del personal médico y administrativo.

En otro tema, la concejal Laura Díaz invitó a la ciudadanía, organizaciones, familias y cuidadores a participar en la audiencia pública del proyecto de acuerdo sobre parques inclusivos para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), de autoría del concejal Emanuel Vergara, programada para el próximo martes a las 9:00 a. m.

Destacó la importancia de que expertos, organizaciones y personas con discapacidad aporten sus experiencias y recomendaciones para fortalecer esta iniciativa, orientada a garantizar espacios seguros e inclusivos para niños, jóvenes y adultos con neurodivergencias.

Asimismo, señaló que este tipo de proyectos contribuyen a visibilizar las necesidades de las personas con discapacidad y a promover una ciudad más incluyente, eliminando barreras y estigmas que históricamente han limitado su participación y desarrollo integral.

La cabildante también se refirió al estudio de la política pública de salud mental que avanza en Cartagena y destacó las recomendaciones entregadas por expertos nacionales tras el anuncio de recursos destinados al fortalecimiento de la salud mental en Colombia. Entre las principales recomendaciones destacó la implementación de un modelo territorial que articule salud, educación, protección social y justicia; el fortalecimiento de la atención primaria con enfoque psicosocial; la integración de la salud mental en entornos educativos y laborales; la modernización de los sistemas de información; y la creación de mecanismos independientes de evaluación.

En el mismo sentido, el concejal David Caballero respaldó las iniciativas relacionadas con la salud mental impulsadas en la corporación y reconoció el liderazgo de la concejal Laura Díaz en este tema. Señaló que la salud mental se ha consolidado como uno de los principales retos de salud pública a nivel mundial, afectando especialmente a jóvenes y familias que enfrentan situaciones como desempleo, violencia, consumo de sustancias psicoactivas y depresión.

Asimismo, destacó la importancia de fortalecer la prevención desde las instituciones educativas, promoviendo espacios de formación y acompañamiento que permitan identificar oportunamente factores de riesgo. De igual manera, manifestó su disposición para apoyar mesas de trabajo y acciones que permitan avanzar en la construcción de políticas y estrategias efectivas para atender esta problemática, resaltando que la salud, tanto física como mental, debe ser una prioridad para la sociedad.

Por su parte, el concejal Armando Córdoba respaldó las recomendaciones expuestas sobre la política pública de salud mental y propuso fortalecer las estrategias de comunicación y pedagogía dirigidas a la ciudadanía. Sugirió la elaboración y difusión de material educativo, tanto físico como digital, que brinde orientación sobre prevención, manejo de crisis emocionales y rutas de atención en salud mental.

La concejal Laura Díaz recordó que durante el debate de control político sobre salud mental realizado el año anterior se logró instalar una mesa de trabajo permanente, en la que participaron el DADIS y la Secretaría de Participación y Desarrollo Social. Destacó que este ejercicio permitió identificar debilidades en algunos programas y servicios relacionados con la atención en salud mental, generando compromisos institucionales orientados al fortalecimiento de la oferta y la articulación entre entidades.

En otro tema, el concejal Rafael Meza aprovechó la presencia de la secretaria de Planeación para solicitar información sobre el estado del proceso de traslado del Mercado de Bazurto, tema que, según indicó, ha sido ampliamente mencionado en medios de comunicación y reviste gran importancia para la ciudad.

El cabildante preguntó si se han realizado procesos de concertación y socialización con los comerciantes del mercado y con las comunidades vecinas que podrían verse impactadas por la iniciativa. Meza señaló que, de ser necesario, el Concejo podría convocar mesas de trabajo para conocer de manera detallada los avances, alcances y retos del proyecto.

Agenda de la próxima semana

Martes 21 de julio

Audiencia pública Proyecto de Acuerdo 115: Parques inclusivos para niños, niñas y adolescentes con TEA y otras condiciones de neurodiversidad.

Audiencia pública Proyecto de Acuerdo 114: Formación de docentes en el uso ético y pedagógico de la inteligencia artificial.

Miércoles 22 de julio

Informe de gestión de las Alcaldías Locales 1 y 2.

Jueves 23 de julio

Informe de gestión de Transcaribe.

Informe de gestión de la Alcaldía Local 3.

Viernes 24 de julio

Informe de gestión de la Escuela de Gobierno.

Informe de gestión de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD).