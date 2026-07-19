Afinia fortalece operación para atender afectaciones ocasionadas por lluvias y vendavales

Se han presentado lluvias y vendavales en los departamentos de Córdoba, Sucre, sur de Bolívar y sur del Cesar, generando afectaciones en la infraestructura eléctrica

Gracias a las inversiones realizadas en la infraestructura eléctrica, los eventos climáticos han generado afectaciones puntuales en circuitos y líneas eléctricas; sin embargo, algunos de estos daños han tenido un impacto significativo y requieren intervenciones especializadas para su recuperación.

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Ante esta situación, Afinia activó sus protocolos de atención y planes de contingencia, fortaleciendo su capacidad operativa con un incremento significativo de brigadas, personal técnico y recursos logísticos para atender de manera simultánea los daños reportados y avanzar en el restablecimiento del servicio de energía.

Los equipos continúan trabajando con compromiso y priorizando la seguridad de las comunidades y del personal operativo, de acuerdo con las condiciones climáticas y de acceso a las zonas afectadas.

Se invita a la comunidad a reportar cualquier novedad a través de la Línea 115, canal dispuesto para la atención oportuna de los requerimientos y la gestión por parte de las brigadas de la empresa.

Afinia mantiene activo su despliegue operativo para recuperar la infraestructura afectada y garantizar la continuidad del servicio a sus clientes-usuarios.