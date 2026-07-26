En Marbella quemaron moto a presuntos delincuentes: en el Plan 400 hombre se salvó de linchamiento

Dos hechos de inseguridad en Cartagena que terminaron con la reacción de la comunidad. Los casos se registraron en los barrios Marbella y El Socorro, donde presuntos delincuentes fueron enfrentados por ciudadanos que frustraron los robos.

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El primer episodio ocurrió en una vía del sector turístico de Marbella. De acuerdo con versiones preliminares, dos hombres que se movilizaban en motocicleta habrían intentado despojar de sus pertenencias a un ciudadano, al parecer un turista.

Durante el forcejeo, varias personas advirtieron lo que sucedía y dieron aviso a las autoridades, mientras otros ciudadanos intervinieron para impedir el hurto. En medio de la huida, los sospechosos presentaron inconvenientes con la motocicleta en la que escapaban y decidieron abandonarla para continuar la fuga a pie.

La reacción de algunos habitantes no se hizo esperar. En plena vía pública prendieron fuego al vehículo, que terminó completamente incinerado antes de la llegada de las autoridades. Los sujetos no fueron capturados.

El segundo hecho se presentó entre El Socorro y Plan 400. Según testigos, un hombre habría intentado asaltar a una persona que transitaba por la vía principal, pero la rápida intervención de varios ciudadanos evitó que consumara el robo.

Tras reducir al presunto asaltante, varias personas lo agredieron con cascos de motocicleta, palos y golpes. La situación estuvo a punto de terminar en un linchamiento.

Uniformados de la Policía Metropolitana de Cartagena llegaron al lugar e intervinieron para controlar la situación, evitando que la agresión contra el sospechoso pasara a mayores.