Volcamiento en La Cordialidad cerca a Santa Rosa dejó solo daños materiales

Un tractocamión sufrió un accidente de tránsito en la sobre la vía que comunica a Cartagena con Barranquilla, en jurisdicción del municipio de Santa Rosa, Bolívar. El hecho, por fortuna, solo dejó daños materiales.

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De acuerdo con el reporte de las autoridades de tránsito, el siniestro se registró en el kilómetro 6+300 de La Cordialidad. El vehículo involucrado fue un tractocamión de placas SSA-065, conducido por Omar Laurencio Lara Sabogal, quien resultó ileso.

Según la versión entregada por el conductor, mientras se desplazaba en sentido Cartagena-Barranquilla, el contenedor comenzó a halar el vehículo, situación que provocó la pérdida de control y terminó con el volcamiento lateral hacia el costado derecho de la carretera.

Las autoridades confirmaron que el accidente no dejó personas lesionadas y únicamente ocasionó daños materiales. Asimismo, indicaron que la carga transportada permaneció intacta y no fue objeto de hurto ni presentó afectaciones tras el volcamiento.

De manera preliminar, la hipótesis que manejan las autoridades apunta a que el vehículo se salió de la calzada, por lo que continúan las verificaciones para establecer las causas exactas que originaron el siniestro vial.