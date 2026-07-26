Escultura ‘Luna de Bembeo’ será nuevo símbolo cultural de Tierra Baja

La nueva glorieta de acceso a Tierra Baja no solo marcará el ingreso a una vía completamente renovada y próxima entrada y salida de la futura autopista verde, nueva conexión entre El Pozón y la Vía al Mar, sino que también se convertirá en un espacio para honrar la identidad, la historia y la riqueza cultural de esta comunidad afrodescendiente con la instalación de la monumental escultura “Luna de Bembeo”, una creación del artista y gestor cultural de Tierra Baja, Moisés Zabaleta.

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La obra, que será ubicada en el centro de la glorieta de la nueva doble calzada de ingreso y salida hacia la comunidad, representa los conocimientos ancestrales transmitidos de generación en generación alrededor de la luna.

Según explica su autor, “Luna de Bembeo” recoge una tradición oral heredada de los abuelos, quienes sostenían que la luna nueva despertaba una mayor sensibilidad hacia el amor y el cortejo, convirtiéndose en un símbolo de encuentro, afecto y conexión entre las personas.

“Luna de Bembeo nace de los saberes que heredamos de nuestros abuelos. Ellos nos enseñaban a observar la luna, a entender sus ciclos y cómo influía en la vida, en el amor y en las relaciones humanas. Hoy esa historia deja de quedarse en la tradición oral para convertirse en un símbolo que permanecerá por generaciones”, expuso el escultor Moisés Zabaleta.

Más allá de esa tradición, la escultura representa la sabiduría de los pueblos afrodescendientes, el legado de sus ancestros y la importancia de preservar aquellos conocimientos que durante décadas permanecieron resguardados en la memoria de las familias de Tierra Baja y que hoy se proyectan como parte del patrimonio cultural de Cartagena.

“Durante muchos años soñamos con ver a Tierra Baja reconocida por sus valores culturales y no solo por sus necesidades. Hoy, gracias a las obras que adelanta la Alcaldía, también podemos mostrarle al mundo el talento de nuestra gente y convertir la cultura en un atractivo turístico para la comunidad”, dijo Moisés Zabaleta.

La instalación de esta obra artística también fortalecerá la vocación turística de la comunidad. “Luna de Bembeo” se convertirá en un nuevo punto de referencia para visitantes y residentes, promoviendo el reconocimiento de la identidad cultural de Tierra Baja y generando un espacio de encuentro alrededor del arte, la historia y las tradiciones de este territorio.

La escultura hará parte del proyecto de la nueva doble calzada de acceso a Tierra Baja, una de las obras más importantes del programa Vías para la Felicidad, que actualmente registra un 98 % de avance.

“Las grandes obras no solo se construyen con concreto y asfalto; también se construyen con identidad, con cultura y con el talento de nuestra gente. ‘Luna de Bembeo’ demuestra que en Cartagena el desarrollo también tiene rostro, historia y orgullo cartagenero”, dijo el alcalde Dumek Turbay.

La intervención comprende 1,6 kilómetros de vía completamente renovada, una nueva glorieta de retorno, calzadas de ingreso y salida hacia la Vía al Mar, iluminación, señalización, andenes y senderos peatonales, mejorando significativamente la movilidad entre la Terminal de Transportes del Norte, la Zona Norte y la comunidad de Tierra Baja.

“En Cartagena las obras están llegando a todos los rincones de la ciudad. Estamos cerrando brechas históricas con infraestructura, pero al mismo tiempo estamos abriendo espacios para que nuestros artistas, nuestros líderes y nuestras comunidades sean protagonistas del desarrollo”, expresó el alcalde Turbay.

Con esta obra, la Administración distrital no solo entrega una infraestructura que transformará la conectividad del sector, sino que también deja un símbolo permanente de la identidad de Tierra Baja, reconociendo el talento de uno de sus artistas y reafirmando el compromiso del alcalde Dumek Turbay con una comunidad que durante muchos años esperó inversiones históricas como su institución educativa y la nueva vía que hoy está a punto de convertirse en realidad.

“Luna de Bembeo” será, desde su llegada a la glorieta, una bienvenida cargada de historia, cultura y orgullo para todos quienes ingresen a Tierra Baja y lugar icónico para la futura autopista verde, un megaproyecto que conectará al sur y al norte de Cartagena, como alternativa de la Ruta 90, ahorrando cerca de una hora de trayecto para vehículos y motos.