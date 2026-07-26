Policía recupera prendas de oro y celulares en Cartagena: hay cuatro capturas

Importantes resultados obtuvo la Policía Nacional en las últimas horas contra el hurto. Cuatro presuntos delincuentes fueron capturados por el hurto de cadenas de oro y celulares de alta gama.

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A las 8:00 de la noche se produjo la primera captura, luego de recibirse el reporte de un hurto. De inmediato se desplegó un operativo de búsqueda por las calles del sector. La rápida reacción de los uniformados permitió ubicar al sospechoso cuando se desplazaba a pie por la calle La Magdalena, en el barrio Getsemaní, donde fue interceptado por las patrullas de vigilancia.

El capturado, conocido con el alias de ‘Cara’, de 25 años, fue señalado por la víctima como el presunto responsable del hecho delictivo.

Durante el procedimiento fue recuperada una cadena de oro y un anillo de oro, elementos que habían sido hurtados mediante la modalidad de raponazo. Los bienes recuperados están avaluados en más de 15 millones de pesos.

Cinco horas más tarde, hacia las 2:00 de la madrugada, en el Muelle de Tablas del Centro Histórico, fueron capturados alias ‘Canti’ y ‘Keiner’, quienes, minutos antes, mediante la modalidad de raponazo, habrían hurtado una cadena de oro avaluada en 10 millones de pesos.

Los presuntos delincuentes, en un intento por evadir la acción policial, se arrojaron a la bahía. Gracias al apoyo de los guardacostas de la Armada Nacional, fueron rescatados del agua y capturados.

El elemento recuperado fue devuelto a su propietario, quien agradeció la rápida reacción y el oportuno actuar de los uniformados.

Cabe destacar que, uno de los capturados, alias ‘Canti’, registra nueve (9) anotaciones judiciales por los delitos de hurto, tráfico de estupefacientes y violencia intrafamiliar.

Finalmente, a las 5:00 de la mañana, en el barrio San Diego, fue capturado alias ‘Heyes’, de 24 años, quien minutos antes habría hurtado el bolso de una turista nacional mediante la modalidad de raponazo.

La rápida reacción policial permitió interceptarlo cuadras más adelante, recuperando el bolso, en cuyo interior se encontraba un celular marca iPhone 17 Pro Max, el cual fue devuelto a su propietaria, quien agradeció la oportuna intervención de los uniformados.

Los capturados y los elementos recuperados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de definir su situación judicial.

“La rápida capacidad de respuesta de nuestros uniformados permite obtener resultados contundentes frente al hurto y otros delitos que afectan la tranquilidad de los ciudadanos. Continuaremos desplegando operativos permanentes para capturar a quienes pretendan alterar la seguridad en Cartagena”, manifestó el coronel Carlos Esteban Blanco, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.