Hurto en el centro histórico de Cartagena: testigos persiguieron a presunto responsable

Momentos de tensión se vivieron en el sector del Reloj Público, en el Centro Histórico de Cartagena, luego de que un turista extranjero denunciara haber sido víctima del robo de una cadena de oro.

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Tras el supuesto hurto, el individuo emprendió la huida entre los transeúntes, pero la reacción del visitante permitió que varias personas iniciaran una persecución para impedir su escape.

La carrera terminó pocos metros después, cuando un grupo de ciudadanos logró alcanzarlo y retenerlo mientras llegaban las autoridades. Durante esos instantes, el hombre negó en repetidas ocasiones haber cometido el robo y aseguró que no tenía ninguna pertenencia de la presunta víctima.

Poco después, el turista llegó hasta el lugar donde estaba retenido el sospechoso y, con ayuda de un traductor en su teléfono celular, explicó a los presentes que ese era el hombre que, según su versión, le había arrebatado la joya minutos antes. Visiblemente nervioso, insistió en que le fuera devuelta la cadena.

La rápida intervención de uniformados de la Policía Nacional evitó que la situación pasara a mayores. Los agentes controlaron a la multitud y trasladaron tanto al ciudadano extranjero como al presunto implicado a una estación policial para adelantar el procedimiento correspondiente y esclarecer lo sucedido.