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26 jul 2026 Actualizado 23:19

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Falleció joven atlanticense tras recibir lesiones con arma blanca en Calamar, Bolívar

El homicidio, presuntamente, obedeció a problemas personales del hoy occiso

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Las autoridades avanzan en la investigación del homicidio de Nilson José Sarabia Páez, un joven oriundo de Campo de la Cruz, Atlántico, quien murió tras ser atacado con arma blanca en el municipio de Calamar, Bolívar.

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De acuerdo a información conocida por Caracol Radio, Sarabia Páez salió en la mañana del sábado 25 de julio con rumbo a las corralejas que se realizaban en Calamar. Según relataron, había acordado encontrarse con dos personas conocidas, sin imaginar que, al parecer, ese encuentro terminaría en un ataque fatal.

La familia sostiene que el joven habría sido citado bajo engaños y que el crimen estaría relacionado con una supuesta deuda de dinero. Presuntamente recibió cuatro heridas con arma blanca que le ocasionaron la muerte.

Los allegados indicaron que, tras la agresión, uno de los hombres que estaba con la víctima la trasladó hasta un centro asistencial, donde la dejó antes de abandonar el lugar.

Los parientes de la víctima aseguran que señalaron ante las autoridades a uno de los presuntos responsables del homicidio, sin embargo, el supuesto responsable recuperó la libertad.

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