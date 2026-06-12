Sincelejo la ciudad de Colombia donde menos roban a la gente

Sincelejo

Sincelejo reafirma su posición como la ciudad con menor número de hurtos a personas en Colombia, según el más reciente informe de la Policía Nacional con corte a junio de 2026.

El balance ubica nuevamente a la capital de Sucre en el primer lugar a nivel nacional, con cifras que marcan una diferencia significativa frente a otras ciudades del país.

De acuerdo con el reporte oficial, el número de casos pasó de 261 en el mismo periodo de 2025 a 191 en 2026, lo que representa una reducción del 27 %, es decir, 70 hechos menos.

El indicador también es favorable en términos relativos: Sincelejo registra 59 hurtos por cada 100 mil habitantes, muy por debajo del promedio nacional, que se sitúa en 294 casos por cada 100 mil habitantes.

Las cifras reflejan una tendencia sostenida a la baja en este delito, consolidando a la ciudad como referente en seguridad urbana.

El contraste es evidente frente a otras capitales del país que reportan aumentos en lo corrido del año.

Medellín, por ejemplo, presenta un incremento del 6 % con 10.368 casos; Ibagué sube un 28 %, con 2.094 reportes; y Pasto registra un alza del 30 %, alcanzando los 3.304 casos.

En volumen total, las principales ciudades siguen concentrando la mayor cantidad de hurtos: Bogotá acumula 48.144 casos y Cali reporta 5.580.

Con este comportamiento, Sincelejo proyecta una tasa anual cercana a 59,5, consolidando una tendencia que impacta positivamente la percepción de seguridad y la vida cotidiana de sus habitantes.

La ciudad se posiciona así como un referente nacional en materia de convivencia y reducción del delito.