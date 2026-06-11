Policía captura a alias ‘El Uva’ con un arma de fuego en el municipio de Mompox

La oportuna información suministrada por la comunidad permitió la captura de alias “El Uva”, un presunto delincuente que fue sorprendido portando un arma de fuego en el barrio Villa Mompox, del municipio de Mompox.

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Según las autoridades, varios habitantes del sector alertaron a las patrullas de las Zonas de Atención Policial al observar al hombre deambulando de manera sospechosa por las calles del barrio. Los ciudadanos manifestaron su preocupación, pues al parecer el sujeto estaría buscando la oportunidad para cometer hurtos contra las personas que transitaban por la zona.

Tras recibir el aviso, los uniformados desplegaron un operativo de verificación que permitió ubicar e interceptar a alias “El Uva”. Durante el procedimiento de registro personal le fue hallada un arma de fuego, por lo que fue capturado de manera inmediata.

El detenido y el arma incautada fueron dejados a disposición de la autoridad competente para responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

“El trabajo articulado entre la ciudadanía y nuestra institución sigue siendo fundamental para anticiparnos al delito y proteger la seguridad de los bolivarenses. Invitamos a la comunidad a continuar denunciando cualquier hecho que afecte la convivencia y la tranquilidad”, indicó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Policía Nacional reiteró su llamado a denunciar oportunamente cualquier actividad sospechosa a través de las líneas de emergencia, contribuyendo así a la prevención de delitos en el departamento.