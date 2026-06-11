En Cartagena, Ecopetrol despacha primera venta internacional directa de coque

El Grupo Ecopetrol avanza con paso firme en la estrategia de internacionalización de su portafolio de productos industriales.

Como resultado de la implementación de un nuevo modelo de comercialización, realizó la primera exportación directa de 50 mil toneladas de coque a un cliente en Japón, que serán usadas en la producción de acero para vehículos.

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El modelo comercial implementado incluye el fortalecimiento de la cadena de suministro y habilita exportaciones directas, con las cuales se estima un ingreso adicional aproximado de $28 millones de dólares anuales en ventas.

La carga, que zarpó desde un puerto en la ciudad de Cartagena, corresponde al 5% del total de las exportaciones anuales del coque que produce la Refinería de Cartagena.

Esta venta directa al consumidor final genera un valor adicional para el negocio, frente a las realizadas históricamente a través de terceros. La meta es llegar al 100% de ventas internacionales directas de este producto en un periodo de tres años.

El coque de petróleo, que también se conoce como petcoke, es un producto de la Refinería de Cartagena, donde se generan cerca de 3.000 toneladas al día. Desde hace una década se comercializa en su totalidad a mercados internacionales y, actualmente, tiene ventas sostenidas de un millón de toneladas anuales aproximadamente, y un esquema logístico multimodal que se fortalece para alcanzar mayor rentabilidad.

En los últimos tres años, las operaciones de exportación de coque han representado ingresos por 180 millones de dólares, con más tres millones de toneladas vendidas a países como China, Brasil, India, México y Estados Unidos, donde este producto es utilizado principalmente en las industrias del cemento y el vidrio.

La apuesta de Ecopetrol con el coque también busca consolidar la presencia en nuevos mercados, como Japón y Paraguay. De esta manera, la Empresa evoluciona en sus operaciones comerciales y logísticas para llegar con este producto de forma directa, sostenible y diversificada a mercados en Asia y América.