¡Atención! Este domingo hay mantenimiento preventivo en la subestación Ternera

Estos son los municipios que estarán sin energía eléctrica durante los días 25 y 26 de mayo en Córdoba. Foto: prensa Afinia.

ISA ENERGÍA realizará trabajos de mantenimiento preventivo a uno de los transformadores de 150 MVA a 220/66/13,8 kV de la subestación Ternera y sus equipos asociados, este domingo 14 de junio. Estas labores fueron programadas como parte del plan de mantenimiento periódico de la compañía estructurado desde el año 2025, los cuales son fundamentales para garantizar la correcta operación de la infraestructura eléctrica y mejorar la calidad y continuidad del servicio en la zona.

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Durante la ejecución de los trabajos, acordados con el operador de red Afinia, se generarán afectaciones al suministro de energía en los siguientes sectores de Cartagena y municipios aledaños, en el departamento de Bolívar:

Entre las 6:00 a.m. y las 5:00 p.m.:

• Cartagena – Turbaco: urbanizacion Asturias, urbanización Villagrande de Indias, Urbanización Bosque de la Ceiba, urbanización Villa Andrea, urbanización Horizonte, condominio La Pradera 1, Huellas de Alberto Uribe, Huellas de San Pablo, Tubo Caribe, Urbanización San Ángel, Urbanización El Rodeo, Universidad Tecnológica, carretera via El Pozón-Policarpa, variante Mamonal – Gambote, sector bajo miranda, avenida Terminal de Transporte, Terminal de Transporte, avenida Pedro Heredia, centro industrial; Fincas; Llave de Oro.

• Zona urbana y rural del municipio de Turbaná y corregimiento ballestas: sectores aledaños a la vía Turbaná-Membrillal; sectores aledaños a la vía Turbaná-Turbaco.

• Turbaco: barrios Nueva Colombia, El Remanso, Media Tapa, urbanización Los Manguitos, San Pedro, urbanización Altos de San Parejo.

• Zona rural de Turbaco: sectores Puente Honda, Los Naranjos, Los Cerritos, Loma de Piedra, Las Marías, Los Cerritos.

• Zona rural de Cartagena: urbanización Los Campanos, Club Campestre, urbanización Recinto Campestre, Alameda La Victoria, desde la carrera 78 hasta la carrera 79, entre calle 24 y Calle 28, sector barrio El Socorro, San Fernando, Calle 28 entre carrera 75 y carrera 79, sector barrio Santa Mónica.

Entre las 2:30 p.m. y las 4:30 p. m.:

•Zona urbana de Cartagena: Centro Industrial Ternera; calle 31 con carrera 91, Sector Ternera; Cárcel de Ternera; Los Ciruelos; urbanización San Buenaventura; urbanización Villa Del Sol; Cementerio Jardines de Cartagena; Santa Mónica; Santa Lucía; San Pedro; carrera 70 hasta la carrera 71, entre avenida Pedro Heredia y diagonal 32, sector La Concepción; estación de servicio Terpel San Ignacio; desde la carrera 83 hasta carrera 85 con Calle 26A, sector Los Cerezos; avenida Pedro Heredia con carrera 80, sector El Recreo; avenida Pedro Heredia hasta la diagonal 32 con carrera 70 hasta la carrera 71, sector La Concepción; El Gallo; Providencia; Anita; Villa Rosita; Villa Zuldany; conjunto Manaos; condominio Copacabana; condominio Guanabara; urbanización Los Cocos; urbanización Torres de Sevilla; calle 35 hasta La Calle 41 entre la carrera 87 y la carrera 92, sector Villa Estrella; transversal 65 hasta la carrera 81 entre la calle 35 hasta la Calle 41A, sector Villa Estrella; Los Alpes, Providencia, Chapacuá, La Concepcion, Trece de Junio y parcialmente viejo porvenir; diagonal 32 entre transversal 71D y transversal 74; transversal 71D y transversal 72A entre diagonal 32 y diagonal 31L, carrera 80E entre diagonal 32 y calle 31 sector barrio El Recreo.

A este horario, debe sumarse aproximadamente una hora más para las maniobras de recuperación de parte del operador local Afinia.