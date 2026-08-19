William Vargas lanza “Tu Loco”, la nueva propuesta del vallenato destacada por Billboard

El artista vallenato William Vargas presenta “Tu Loco”, su nuevo lanzamiento musical, una canción que reafirma sus raíces en el vallenato y que llega con el respaldo de una importante recomendación de Billboard, que destaca al artista y su nueva propuesta como una de las figuras del vallenato a mirar durante este año.

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“Tu Loco” fue escrita por Eduar Jiménez y Deyvi Arévalo y grabada entre Medellín y Valledupar, en 406 XTRAVAGANZA Creación Musical, con una producción que conserva la esencia del género y apuesta por un sonido contemporáneo.

Nacido en Valledupar, William Vargas comenzó su carrera desde muy pequeño participando en festivales y concursos. También hizo parte de Factor X, experiencia que le permitió proyectar su talento ante el público nacional.

A lo largo de su trayectoria ha presentado canciones como “Tatuados por el amor”, “Mi forma de ser”, “Quién te cambió”, “Lástimas”, “Con el Alma” y “Ven y Ando Buscando Mi Amor”, consolidando una carrera con presencia en Colombia y escenarios internacionales.

Ahora, con “Tu Loco”, el artista da un nuevo paso en su carrera y fortalece su proyección internacional. La recomendación de Billboard pone el foco sobre su propuesta y acompaña el lanzamiento de una canción con la que busca conquistar nuevos públicos.

Su gira por Estados Unidos contempla presentaciones en: Los Ángeles, California; Atlanta, Georgia; Charlotte, North Carolina; West Palm Beach, Florida; Raleigh, North Carolina.

Con este lanzamiento, William Vargas busca fortalecer su presencia en la comunidad latina de Estados Unidos y continuar llevando el vallenato colombiano a nuevos escenarios internacionales.

“Tu Loco” se presenta así como una nueva carta de presentación de William Vargas, un artista vallenato que comienza a ganar mayor atención internacional y que, de acuerdo con la recomendación de Billboard, se convierte en uno de los nombres a seguir dentro de la nueva generación del género.