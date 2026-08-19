Armada de Colombia incautó más de 1,4 toneladas de cocaína frente a las costas de Bolívar

La Armada de Colombia, a través de la Fuerza Naval del Caribe, realizó la interdicción de una embarcación tipo go-fast en el área marítima del Caribe Centro frente a costas del departamento de Bolívar, en la que eran transportadas sustancias ilícitas por tres individuos de nacionalidad colombiana.

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La operación se desarrolló luego de que, gracias a las labores de control y vigilancia en la región, se detectara una motonave navegando de forma sospechosa cerca de Bolívar, con la intención criminal de llevar un alijo de estupefacientes a costas extranjeras. Gracias al uso articulado de capacidades marítimas y aeronavales, entre unidades de Guardacostas y un avión patrullero marítimo de la Aviación Naval, fue localizada e interceptada la embarcación, sin que se presentara afectación a la integridad de los tripulantes de la Institución Naval ni de los individuos sorprendidos en flagrancia.

Durante los actos urgentes, la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (PIPH) dio resultado positivo para clorhidrato de cocaína. En total, fueron encontrados 1.469 paquetes rectangulares, con un peso neto de 1.426 kilogramos de esta sustancia ilícita. Con esta incautación, se estima que los grupos narcoterroristas dejan de recibir aproximadamente 66 millones de dólares.

El dinero proveniente del narcotráfico constituye una de las principales fuentes de financiación de las estructuras criminales y puede ser destinado al fortalecimiento de sus capacidades delictivas. Al afectar sus finanzas, se limita su capacidad para adquirir armas, municiones, equipos de comunicaciones, embarcaciones, drones y otros elementos empleados para sus actividades ilícitas y acciones violentas contra la Fuerza

Pública y la población civil.

Como resultado de la operación, fueron capturados tres sujetos de nacionalidad colombiana, quienes, junto con los equipos de comunicación y navegación satelital encontrados a bordo de la motonave, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Con este resultado, la Armada de Colombia ratifica su compromiso con el desarrollo de operaciones de control y vigilancia en las aguas del Caribe colombiano, orientadas a contrarrestar las actividades de las organizaciones al servicio del narcotráfico, afectar sus fuentes de financiación y debilitar las capacidades logísticas empleadas para el desarrollo de sus actividades criminales.