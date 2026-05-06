Conferencia para Transición más allá de los Combustibles fósiles concluyó con 5 resultados: ¿cuáles?

Colombia

En Santa Marta, capital del departamento del Magdalena, 57 países se reunieron junto con 13 grupos de interés, sumando más de 1.500 participantes.

Lo anterior tenía un fin: conversar sobre tres temas clave en materia energético y económico.

¿Cuáles fueron los tres temas claves de los que se conversó?

Pues bien, estos temas fueron:

Reducir la dependencia económica de los combustibles fósiles

Transformar la oferta y la demanda

Avanzar en la cooperación internacional.

Ahora, tras estos diálogos entre comunidades expertas en la materia, se llegaron a varias conclusiones, siendo la principal que este impulso de buscar soluciones a las coyunturas ya mencionadas debe mantenerse y los esfuerzos deben organizarse a mayor escala.

En esa línea, se encontraron cinco resultados tras los diálogos. En Caracol Radio se los contamos.

¿A cuáles resultados se llegó tras los diálogos?

Así pues, esta conferencia entregó cinco resultados clave que crean una plataforma práctica para trabajar conjuntamente y apoyarse mutuamente para acelerar la transición más allá de los combustibles fósiles.

1.⁠ Primer resultado: ⁠Se anunció la segunda conferencia sobre transición más allá de los combustibles fósiles, que se llevará a cabo a inicios de 2027. Será copresidida por Irlanda y Vanuatu.

2.⁠ ⁠Segundo resultado: Se creará un grupo de coordinación para garantizar la continuidad hacia la segunda y futuras conferencias, fortalecer los vínculos entre iniciativas y evitar duplicidades. Este grupo reunirá a países que lideran esfuerzos clave de transición —como el Reino Unido, Dinamarca, Brasil, Francia y las Islas Marshall— junto con los países coanfitriones Colombia, los Países Bajos, Tuvalu e Irlanda, y contará con la asesoría del Grupo de Activación de la COP30.

3.⁠ Tercer resultado: ⁠Los resultados serán compartidos con la Presidencia de la COP30 para informar su hoja de ruta. Asimismo, se alinearán con la hoja de ruta y la Agenda de Acción de la COP31, y contribuirán al segundo Balance Global.

4.⁠ ⁠Cuarto resultado: Se han establecido tres líneas de trabajo para identificar formas concretas de reducir la dependencia de los combustibles fósiles y fortalecer la cooperación. Su estructura se definirá entre la primera y la segunda conferencia. Permanecerán abiertas y flexibles, permitiendo que los países se sumen o lideren, con el apoyo de iniciativas existentes y expertos del proceso de Santa Marta.

5.⁠ ⁠ Quinto resultado: Se lanzó el Panel Científico para la Transición Energética Global (SPGET), con el fin de apoyar a los países en avanzar más allá de los combustibles fósiles. Este panel contribuirá al desarrollo de hojas de ruta alineadas con 1,5 °C y abordará barreras legales, financieras y políticas.

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Las voces de los expertos

Ahora bien, estos diálogos estuvieron acompañados no solo de países, sino de personas expertas en cada materia tratada, una de ellas Irene Vélez, ministra de Ambiente de Colombia.

“Logramos reunir al mundo. Decidimos no resignarnos a una economía construida sobre la destrucción de la vida; decidimos que la transición más allá de los combustibles fósiles ya no puede seguir siendo un eslogan, sino que debe convertirse en un esfuerzo concreto, político y colectivo. Cuando las personas miren hacia atrás en el futuro, no recordarán únicamente esta conferencia. Recordarán si estuvimos o no a la altura del desafío de nuestro tiempo”, aseguró la jefa de la cartera ambiental de Colombia.

Por otro lado, la ministra de Clima y Crecimiento Verde de los Países Bajos, Stientje van Veldhoven, señaló: “Puedo decir con confianza que, en los últimos días, hemos sentado las bases para una acción concreta para alejarnos de los combustibles fósiles. Con una coalición tan amplia de países y representantes del sector privado, la sociedad civil y más allá, este es un grupo capaz de generar un impacto significativo”.

Y agregó: “Los países convocados en Colombia representan aproximadamente el 30% de la demanda energética mundial y cerca del 20% del suministro energético global. Juntos, hemos comenzado a organizarnos a gran escala para enfrentar este desafío, comprometiéndonos también a una participación sostenida a largo plazo. Esta transición requerirá navegar un conjunto complejo de desafíos económicos, sociales y técnicos. El mensaje para abordar esto fue claro: pongámonos a trabajar y ayudémonos unos a otros durante todo el proceso”.

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¿Cuáles fueron los demás países participantes en la conversación?

Lista final de países participantes terminó siendo conformada por las siguientes naciones:

Angola, Antigua y Barbuda, Australia, Austria, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Camerún, Canadá, Chile, Costa Rica, Dinamarca, República Dominicana, Unión Europea, Finlandia, Francia, Alemania, Ghana, Guatemala, Islandia, Irlanda, Italia, Jamaica, Kenia, Kiribati, Luxemburgo, Malawi, Maldivas, Islas Marshall, México, Micronesia, Mongolia, Nepal, Nueva Zelanda, Nigeria, Noruega, Pakistán, Palaos, Panamá, Portugal, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Senegal, Singapur, Eslovenia, Islas Salomón, España, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Türkiye, Tuvalu, Uganda, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Unida de Tanzania, Uruguay, Vanuatu, Vaticano – Santa Sede.