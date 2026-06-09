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09 jun 2026 Actualizado 21:23

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Nuestro cuerpo físico compone solo el 1% de toda nuestra energía: ¿Dónde está el 99% restante?

¿Sabías que nuestro cuerpo físico compone solo el 1% de toda nuestra energía? ¿Dónde está el 99% restante? La doctora Cristina Montaña, médica cirujana especialista en medicina vibracional, acupuntura china, ayurveda, respiración del corazón y mensajes de ángeles nos explica y nos enseña cómo mantener nuestro 100% equilibrado. 

Nuestro cuerpo físico compone solo el 1% de toda nuestra energía: ¿Dónde está el 99% restante?

Nuestro cuerpo físico compone solo el 1% de toda nuestra energía: ¿Dónde está el 99% restante?

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