Nuestro cuerpo físico compone solo el 1% de toda nuestra energía: ¿Dónde está el 99% restante?

¿Sabías que nuestro cuerpo físico compone solo el 1% de toda nuestra energía? ¿Dónde está el 99% restante? La doctora Cristina Montaña, médica cirujana especialista en medicina vibracional, acupuntura china, ayurveda, respiración del corazón y mensajes de ángeles nos explica y nos enseña cómo mantener nuestro 100% equilibrado.