Mónica Urrea presenta 6 herramientas para enfrentar las dificultades, dándoles un nuevo significado

¿Cómo enfrentar las dificultades que se nos presentan en la vida dándoles un nuevo significado y aprendiendo de ellas a la luz del plan del alma? Mónica Urrea Franco, abogada y terapeuta del alma, nos explica 6 herramientas que nos pueden servir para lograrlo.