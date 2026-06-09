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09 jun 2026 Actualizado 21:23

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Mónica Urrea presenta 6 herramientas para enfrentar las dificultades, dándoles un nuevo significado

¿Cómo enfrentar las dificultades que se nos presentan en la vida dándoles un nuevo significado y aprendiendo de ellas a la luz del plan del alma? Mónica Urrea Franco, abogada y terapeuta del alma, nos explica 6 herramientas que nos pueden servir para lograrlo. 

Mónica Urrea presenta 6 herramientas para enfrentar las dificultades, dándoles un nuevo significado

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