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16 jun 2026 Actualizado 20:47

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Miriam Tirado explica: ¿Cómo mantener una buena relación de pareja cuando se están criando hijos?

¿Cómo mantener una buena relación de pareja cuando se está criando hijos? ¿De qué manera crecer juntos en ese proceso? Miriam Tirado, consultora de crianza consciente y periodista especializada en maternidad, paternidad y crianza, nos presenta su libro Criar juntos. 

Miriam Tirado explica: ¿Cómo mantener una buena relación de pareja cuando se están criando hijos?

Miriam Tirado explica: ¿Cómo mantener una buena relación de pareja cuando se están criando hijos?

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