Hombres armados atracaron restaurante del barrio La Concepción: no hay capturas
El hecho quedó registrado en video, sin embargo, la policía no ha entregado ningún resultado
Cámaras de seguridad ubicadas en un establecimiento de razón social “Arroz Bacano” del barrio La Concepción, grabaron el momento cuando dos sujetos usando bermudas, camisetas blancas y gorras de igual color, asaltaron a los comensales del negocio utilizando armas de fuego.
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En el video se observa cuando los dos atracadores sin ningún afán, y con revólver en mano, intimidan a las personas que se encontraban en el lugar, y las despojan de sus pertenecías, principalmente, teléfonos celulares.
Tras lograr su objetivo, los atracadores huyeron rápidamente del lugar a bordo de motocicletas, sin que las autoridades hasta el momento entreguen reporte de capturas.
En la zona, existe preocupación por los reiterados hurtos a transeúntes y comercios, por eso reclaman resultados a la Policía Metropolitana de Cartagena.
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.