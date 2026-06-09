Hombres armados atracaron restaurante del barrio La Concepción: no hay capturas

Cámaras de seguridad ubicadas en un establecimiento de razón social “Arroz Bacano” del barrio La Concepción, grabaron el momento cuando dos sujetos usando bermudas, camisetas blancas y gorras de igual color, asaltaron a los comensales del negocio utilizando armas de fuego.

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En el video se observa cuando los dos atracadores sin ningún afán, y con revólver en mano, intimidan a las personas que se encontraban en el lugar, y las despojan de sus pertenecías, principalmente, teléfonos celulares.

Tras lograr su objetivo, los atracadores huyeron rápidamente del lugar a bordo de motocicletas, sin que las autoridades hasta el momento entreguen reporte de capturas.

En la zona, existe preocupación por los reiterados hurtos a transeúntes y comercios, por eso reclaman resultados a la Policía Metropolitana de Cartagena.