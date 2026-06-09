Histórica incautación: decomisan más de 100 toneladas de droga escondida en madera en Chile
Según la institución, la droga incautada podría “haber generado ganancias criminales superiores a los 8.334 millones de dólares en mercados europeos”.
Autoridades chilenas incautaron más de 100 toneladas de cocaína y ketamina ocultas en cargamentos de madera con destino a Europa, una cifra histórica de decomiso de droga, informó el lunes el gobierno chileno.
El operativo, en el que no hubo detenidos, se desarrolló en los puertos de San Antonio y Valparaíso, en la zona central de Chile y en el puerto de Arica, al norte.
“Lo anterior constituye la mayor incautación en la historia (del país)” dijo Aduanas de Chile en un comunicado.
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El operativo tras la incautación
Tras seis meses de seguimiento a actividades sospechosas, se logró la detección de 45 contenedores provenientes de Bolivia con maderas impregnadas principalmente con cocaína y ketamina.
De haber llegado a su destino, la droga tendría que haber sido extraída mediante “procesos químicos avanzados que requieren laboratorios especializados”, agregó el texto.
Según la institución, la droga incautada podría “haber generado ganancias criminales superiores a los 8.334 millones de dólares en mercados europeos”.
Las autoridades informaron que todavía quedan contenedores por revisar, por lo que la cifra de droga incautada podría ser mayor.
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