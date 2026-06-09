Histórica incautación: decomisan más de 100 toneladas de droga escondida en madera en Chile

Imagen de referencia de un bloque de cocaína, analizado por medio de una prueba (Crédito: Getty Images) / Rafa Jodar

Autoridades chilenas incautaron más de 100 toneladas de cocaína y ketamina ocultas en cargamentos de madera con destino a Europa, una cifra histórica de decomiso de droga, informó el lunes el gobierno chileno.

El operativo, en el que no hubo detenidos, se desarrolló en los puertos de San Antonio y Valparaíso, en la zona central de Chile y en el puerto de Arica, al norte.

“Lo anterior constituye la mayor incautación en la historia (del país)” dijo Aduanas de Chile en un comunicado.

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El operativo tras la incautación

Tras seis meses de seguimiento a actividades sospechosas, se logró la detección de 45 contenedores provenientes de Bolivia con maderas impregnadas principalmente con cocaína y ketamina.

De haber llegado a su destino, la droga tendría que haber sido extraída mediante “procesos químicos avanzados que requieren laboratorios especializados”, agregó el texto.

Según la institución, la droga incautada podría “haber generado ganancias criminales superiores a los 8.334 millones de dólares en mercados europeos”.

Las autoridades informaron que todavía quedan contenedores por revisar, por lo que la cifra de droga incautada podría ser mayor.

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