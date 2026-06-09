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09 jun 2026 Actualizado 18:16

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Internacional

Histórica incautación: decomisan más de 100 toneladas de droga escondida en madera en Chile

Según la institución, la droga incautada podría “haber generado ganancias criminales superiores a los 8.334 millones de dólares en mercados europeos”.

Imagen de referencia de un bloque de cocaína, analizado por medio de una prueba (Crédito: Getty Images)

Imagen de referencia de un bloque de cocaína, analizado por medio de una prueba (Crédito: Getty Images) / Rafa Jodar

Imagen de referencia de un bloque de cocaína, analizado por medio de una prueba (Crédito: Getty Images)
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Autoridades chilenas incautaron más de 100 toneladas de cocaína y ketamina ocultas en cargamentos de madera con destino a Europa, una cifra histórica de decomiso de droga, informó el lunes el gobierno chileno.

El operativo, en el que no hubo detenidos, se desarrolló en los puertos de San Antonio y Valparaíso, en la zona central de Chile y en el puerto de Arica, al norte.

“Lo anterior constituye la mayor incautación en la historia (del país)” dijo Aduanas de Chile en un comunicado.

El operativo tras la incautación

Tras seis meses de seguimiento a actividades sospechosas, se logró la detección de 45 contenedores provenientes de Bolivia con maderas impregnadas principalmente con cocaína y ketamina.

De haber llegado a su destino, la droga tendría que haber sido extraída mediante “procesos químicos avanzados que requieren laboratorios especializados”, agregó el texto.

Según la institución, la droga incautada podría “haber generado ganancias criminales superiores a los 8.334 millones de dólares en mercados europeos”.

Las autoridades informaron que todavía quedan contenedores por revisar, por lo que la cifra de droga incautada podría ser mayor.

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