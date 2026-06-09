Informe policial revela la causa de muerte del luchador profesional estadounidense Hulk Hogan

El pasado viernes se conoció que el luchador profesional estadounidense Hulk Hogan falleció por causas naturales, según un informe de la policía de Florida que cierra oficialmente la investigación sobre su muerte.

Según un informe de 72 páginas publicado por el Departamento de Policía de Clearwater, que incluye historiales médicos, declaraciones y grabaciones de vigilancia, “no se ha encontrado evidencia que indique que la muerte de Terry Bollea haya sido otra cosa que natural”.

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“Durante el curso de la investigación, no se ha encontrado evidencia de ningún delito relacionado con su muerte. Este caso se cerrará y se considerará resuelto, sin que exista ningún delito”, afirma el informe.

Hogan falleció en Clearwater, Florida, a los 71 años, en julio de 2025, cuando los paramédicos respondieron a una llamada de emergencia por un “paro cardíaco” en su casa.

Según los informes, los registros médicos revelaron que Hogan había sido diagnosticado previamente de fibrilación auricular, una afección cardíaca que implica un ritmo cardíaco irregular, y de leucemia linfocítica crónica, un tipo de cáncer.

Según el nuevo informe, la esposa de Hogan, Sky Daily Hogan, una asistente de atención médica a domicilio y una terapeuta ocupacional, se encontraban con él en su casa cuando dejó de respirar.

Sky llamó al 911 y se le realizó reanimación cardiopulmonar hasta que llegaron los bomberos y los paramédicos, indica el informe.

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Hogan había estado sufriendo numerosos problemas de salud antes de su muerte, como leucemia, fibrilación auricular irregular, neumonía e insuficiencia renal, dijeron sus familiares a los investigadores.

También había sido sometido a múltiples hospitalizaciones y cirugías en los años previos a su muerte.