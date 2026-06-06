Presunto implicado en asesinato a estudiante en TransMilenio fue enviado a la cárcel

Fue capturada la segunda persona que habría participado del crimen del estudiante universitario ocurrido el 15 de abril en la estación Minuto de DIOS, en Bogotá.

Fue judicializado Kevin Leonardo Naranjo Lemus, la segunda persona implicada en el homicidio de un estudiante universitario ocurrido el pasado 15 de abril durante un hurto registrado en la estación Minuto de Dios de TransMilenio, en el occidente de Bogotá.

Según se ha podido conocer, Fredy Santiago Guzmán Cárdenas esperaba un articulado para dirigirse a su lugar de residencia cuando fue abordado por al menos tres personas que intentaron robarle su teléfono celular. En medio del hecho, el joven fue herido con arma cortopunzante, lesión que le causó la muerte.

Naranjo Lemus habría detenido un articulado del sistema de transporte para facilitar la huida de los demás involucrados luego de cometido el hurto. Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de homicidio y hurto calificado en grado de tentativa, ambas conductas agravadas.

En ese sentido, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario. Esta es la segunda persona vinculada a la investigación por el crimen del estudiante. Cabe mencionar que la Fiscalía logró la judicialización de Harold Figueroa Ballén, quien también permanece privado de la libertad.