Nueva edición de feria Farmatodo en Bogotá: regresa al Parque de la 93

El Parque de la 93 se ha convertido en un escenario expositivo para que se organicen varias ferias en esa exclusiva zona del norte de la ciudad de Bogotá.

Esta vez regresa la cuarta edición de la feria Farmatodo, que se llevará a cabo del 5 al 8 de junio. Contará con 130 stands y más de 100 marcas líderes de la industria de la belleza y el bienestar.

Se estima que más de 100 mil personas asistan ese fin de semana a la feria para que disfruten de ofertas de belleza, salud, bienestar, infantil y experiencias.

Durante esos cuatro días de feria, las personas podrán disfrutar de 20 % de descuento en sus compras para clientes y del 25 % de descuento para afiliados Farmatodo Prime.