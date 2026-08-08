Congresistas de Boyacá reaccionaron al discurso de posesión de Abelardo de la Espriella

Boyacá

Tras el discurso de posesión del presidente Abelardo de la Espriella, congresistas expresaron sus primeras reacciones frente a los anuncios y propuestas planteadas por el nuevo mandatario para los próximos cuatro años.

Desde el Centro Democrático, la senadora Zandra Bernal calificó como positiva la intervención presidencial y aseguró que existe expectativa frente a la ejecución de las propuestas del nuevo Gobierno.

“Nos regala nuevamente esa emoción y esa esperanza con la que soñamos todos los colombianos”, afirmó la congresista, quien destacó especialmente el énfasis del mandatario en recuperar la seguridad del país.

Bernal explicó que el Centro Democrático se declaró partido de gobierno y que acompañará las iniciativas de la administración de Abelardo de la Espriella que considere viables y que respondan a las necesidades del país.

“Estamos con mucha esperanza, pero, sobre todo, confiados en él, en esa gran cartera que hoy nombró, para que trabaje de la mano con el Congreso y, sobre todo, de la mano de los territorios”, señaló.

La senadora también indicó que su colectividad mantendrá una agenda legislativa propia y continuará impulsando proyectos desde el Congreso, manteniendo los principios del partido.

Desde la oposición también hubo reacciones

Por su parte, el representante a la Cámara por Boyacá Jaime Raúl Salamanca Torres, del partido Alianza Verde, aseguró que, aunque estará en la oposición, acompañará las propuestas que considere positivas para el país.

“Éxitos en los buenos propósitos al Presidente. Desde la oposición apoyaré lo bueno. Por ahora, darle tiempo para iniciar su mandato. Hay cosas que no vamos a apoyar, por supuesto. Pero deseo que le vaya bien en su propósito de trabajar por los pobres. Ahí coincidiremos siempre”, manifestó el congresista.

Desde el Pacto Histórico, el representante a la Cámara por Boyacá José Luis Bohórquez presentó una postura más crítica frente a varios de los anuncios realizados durante el discurso presidencial.

El congresista cuestionó la reducción de aranceles anunciada por el mandatario y advirtió que esta medida podría afectar al sector agropecuario colombiano y, particularmente, a los productores de Boyacá.

“Decir que va a haber cero aranceles realmente es terminar de dar la estocada al agro colombiano, al agro boyacense”, afirmó Bohórquez, al referirse a productos como el trigo, la cebada y el maíz.

También cuestionó la posibilidad de desarrollar fracking bajo la figura de un supuesto “fracking responsable” y manifestó preocupación por los posibles impactos ambientales de esta actividad en zonas de recarga hídrica.

Otro de los puntos que generó reparos fue el anuncio relacionado con el impuesto al patrimonio. Bohórquez sostuvo que eliminar este tributo para las personas con mayor capacidad económica podría terminar trasladando una mayor carga tributaria a sectores de clase media y baja.

Sin embargo, el representante destacó como positivo que el nuevo mandatario haya anunciado que durante su Gobierno no se perseguirá a quienes piensen diferente.

“En este país, sea uno de izquierda, de derecha o de ningún lado, tiene derecho a pensar como quiera sin que se ponga en peligro su integridad”, afirmó.

Aida Avella también cuestionó al nuevo Gobierno

La senadora Aida Avella también se pronunció sobre la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia y cuestionó algunas de sus posiciones frente a las costumbres regionales.

La congresista pidió al nuevo mandatario cumplir con la Constitución y expresó dudas sobre la legitimidad de su elección. En un pronunciamiento desde Barranquilla señaló:

“Desde Barranquilla acompañando al pueblo Caribe, con el Pacto y con Iván Cepeda, exigiendo que se cumpla el primer artículo de la Constitución”.