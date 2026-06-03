Un soldado muerto y otro herido en ataque con dron en Teorama

Norte de Santander

Unidades militares del Batallón Especial Energético y Vial N.º 21 que se encontraban en la vereda Los Negritos, municipio de Teorama, Norte de Santander, fueron objeto de un ataque por integrantes del ELN, quienes emplearon aeronaves no tripuladas modificadas con artefactos explosivo.

En ese hecho violento, fue asesinado nuestro soldado profesional Wilson Andrés Guevara Bermeo. De igual manera, un militar resultó herido y otro presentó afectaciones por aturdimiento.

Los uniformados fueron evacuados oportunamente hacia la ciudad de Cúcuta en aeronaves de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, y allí reciben atención médica especializada.

El Ejército Nacional expresó su rechazo por el uso de drones acondicionados con explosivos por parte de los grupos armados organizados, práctica terrorista que vulnera los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, poniendo en riesgo no solo a la Fuerza Pública, sino también a las comunidades de la región.

Así mismo lamentó la pérdida del soldado profesional Guevara e informó que activó los protocolos institucionales y el acompañamiento integral a sus familiares, brindando apoyo permanente en este difícil momento.

El Ejército Nacional asegura que continuará adelantando operaciones militares sostenidas y contundentes contra el ELN, responsabilizándolo de los reiterados actos violentos que alteran la tranquilidad, seguridad y bienestar de los habitantes del Catatumbo.