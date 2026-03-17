Trump critica a la OTAN por no ayudar a desbloquear el estrecho de Ormuz

El presidente Donald Trump durante una cumbre de la OTAN en Bruselas (Bélgica). (Foto: Sean Gallup/Getty Images) / Sean Gallup

El presidente Donald Trump calificó de “error realmente absurdo” la negativa de numerosos países de la OTAN a prestar ayuda a Estados Unidos para asegurar el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán tras el ataque de israelo-estadounidense.

“Creo que la OTAN está cometiendo un error realmente absurdo”, declaró a la prensa desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, poco después de haber afirmado en su red Truth Social que ya no necesitaba su ayuda para liberar este paso estratégico para la economía mundial.

“Llevo mucho tiempo diciendo que me preguntaba si la OTAN alguna vez estaría ahí para nosotros. Así que esto es, esto fue una gran prueba, porque no los necesitamos, pero deberían haber estado ahí”, insistió.

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“La otra cosa, que es, creo, muy importante, es que no teníamos por qué estar ahí por Ucrania”, añadió el presidente estadounidense, al recibir al primer ministro irlandés Micheal Martin con motivo del Día de San Patricio.

No ayudan, no los necesitamos

“Hemos ayudado con Ucrania y ellos no ayudan con Irán, y todos reconocen que Irán no debe tener el arma nuclear”, agregó Trump. “Es algo muy malo para la OTAN”, estimó.

Donald Trump. (Photo by The White House via X Account/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Ampliar Donald Trump. (Photo by The White House via X Account/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Cerrar

“Ya no ‘necesitamos’ ni deseamos la ayuda de los países de la OTAN”, había asegurado el presidente estadounidense poco antes en Truth Social. “Lo mismo vale para Japón, Australia o Corea del Sur. (...) ¡NO NECESITAMOS LA AYUDA DE NADIE!”, concluyó.

En el Despacho Oval, no obstante, dijo que a Estados Unidos “le gustaría recibir un poco de ayuda” para detectar minas en el estrecho de Ormuz.

Interrogado sobre sus intenciones respecto a la alianza de defensa transatlántica, de la que Estados Unidos es el pilar, el republicano se mantuvo evasivo.

“No tengo nada concreto en mente”, declaró, y añadió después de hablar de los gastos que Estados Unidos destina a la OTAN: “Ciertamente es algo en lo que deberíamos pensar”.

Consideró que el primer ministro británico Keir Starmer había cometido un “gran error” al rechazar su petición de ayuda, y desestimó la oposición de Emmanuel Macron al declarar que el presidente francés abandonaría pronto su cargo.

Siguen los ataques en territorio

En Irán: El Ejército israelí anunció una “oleada de ataques a gran escala” contra infraestructura del régimen iraní en todo Teherán. Antes realizó más ataques simultáneos en la capital, Shiraz (centro-sur del país) y Tabriz (noroeste).

Vista de la puerta principal de la refinería de petróleo de Shahran mientras aún se eleva el humo tras el ataque aéreo de anoche en Teherán, Irán, el 8 de marzo de 2026. Una operación militar conjunta israelí-estadounidense continúa atacando múltiples ubicaciones en todo Irán desde la madrugada del 28 de febrero de 2026. (Cortesía: EFE/ABEDIN TAHERKENAREH) / ABEDIN TAHERKENAREH Ampliar Vista de la puerta principal de la refinería de petróleo de Shahran mientras aún se eleva el humo tras el ataque aéreo de anoche en Teherán, Irán, el 8 de marzo de 2026. Una operación militar conjunta israelí-estadounidense continúa atacando múltiples ubicaciones en todo Irán desde la madrugada del 28 de febrero de 2026. (Cortesía: EFE/ABEDIN TAHERKENAREH) / ABEDIN TAHERKENAREH Cerrar

En Israel y el Golfo Pérsico: La Guardia Revolucionaria iraní (CGRI) aseguró haber lanzado una nueva oleada de ataques contra Israel y bases estadounidenses en el Golfo Pérsico, donde usó el misil balístico Haj Qasem. Además, un misil de racimo iraní no interceptado por el sistema aéreo israelí cayó en diversos lugares de la zona de Tel Aviv, sin que se hayan reportado heridos pero sí daños materiales.

En Irak: Al menos cinco personas murieron esta madrugada, entre ellos dos líderes de la milicia de las Fuerzas de Movilización Popular y un asesor iraní, en un bombardeo estadounidense contra una vivienda en Bagdad.

El principal portaaviones se retira de la región

El principal portaaviones estadounidense, el ‘USS Gerald R. Ford’, se está retirando de la zona y llegará la semana que viene a una base en la isla griega de Creta desde el mar Rojo para reabastecerse, tras haber sufrido un incendio, según una información del diario griego Kathimerini.

El New York Times había publicado antes que el incendio en la lavandería principal de este portaaviones fue más grande de lo asegurado por el Comando Central (CENTCOM) y mantuvo a la tripulación combatiendo las llamas durante más de 30 horas la semana pasada.