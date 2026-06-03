Solicitan investigar a Felipe Trujillo por presuntas irregularidades en contratos de Ecopetrol

La Red de Veedurías Ciudadanas solicitó a las autoridades competentes investigar una serie de presuntas irregularidades relacionadas con procesos contractuales y la gestión del vicepresidente de Downstream de Ecopetrol, Felipe Trujillo López.

Denuncian posible contratación millonaria en Barrancabermeja

Según la organización, las denuncias recibidas hacen referencia a una posible contratación millonaria en Barrancabermeja, así como a presuntos movimientos financieros y eventuales relaciones indebidas con contratistas, hechos que, aseguran, deben ser revisados por los organismos de control.

El presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, informó que la información recopilada fue remitida a la línea ética de Ecopetrol y a las autoridades correspondientes para que adelanten las verificaciones del caso y determinen si existen méritos para abrir investigaciones formales.

“Hemos defendidos a Ecopetrol pero cuando se deben prender las alarmas también activamos los protocolos de denuncia, nos han llegado los anónimos de quienes se presentan como trabajadores y en nuestro deber advertir los hechos ante las autoridades pertinentes para inicien las investigaciones a lugar y a la opinión pública, y la ciudadanía para que se sumen en el control de lo público” agregó.

De acuerdo con las denuncias, uno de los puntos que genera preocupación es un proceso contractual relacionado con operaciones en Barrancabermeja, cuyo valor podría ascender a varios miles de millones de dólares.

Sin embargo, hasta el momento las acusaciones corresponden a señalamientos que deberán ser objeto de verificación por parte de los entes competentes.

Por ahora, no se conocen decisiones de fondo por parte de las autoridades sobre estas denuncias. El caso se encuentra en etapa de revisión y análisis de la información presentada por la Red de Veedurías.