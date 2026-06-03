Iglesia Católica alerta por la polarización y llama al respeto para a la segunda vuelta presidencial

La Conferencia Episcopal de Colombia expresó su preocupación por el clima de polarización que vive el país tras la primera vuelta presidencial y lanzó un llamado a los candidatos, sus campañas y a la ciudadanía para que promuevan el respeto y la convivencia democrática de cara a la segunda vuelta del próximo 21 de junio.

A través de un comunicado, los obispos advirtieron sobre el aumento de la violencia verbal en el debate político y rechazaron el uso de emociones como el miedo, el odio, la indignación y la venganza para influir en las decisiones de los electores.

En ese sentido, insistieron en que estas prácticas no contribuyen a fortalecer la democracia ni a construir un ambiente de reconciliación nacional.

El secretario general presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Germán Medina, señaló que el país necesita fortalecer el diálogo, la escucha y el respeto por las diferencias, especialmente en medio de una campaña marcada por la confrontación política.

“Convertir la política en una dinámica marcada por el miedo, el odio y la polarización debilita la deliberación racional, rompe el reconocimiento recíproco entre los ciudadanos y termina erosionando las bases éticas de la democracia”, agregó.

La Iglesia también invitó a los colombianos a vivir este proceso electoral con serenidad, responsabilidad y compromiso con el bien común, reiterando la importancia de respetar las instituciones y los resultados que surjan de las urnas.

Finalmente, los obispos hicieron un llamado a que la campaña de segunda vuelta se centre en las propuestas y en la búsqueda de soluciones para los principales problemas del país, dejando de lado los discursos que profundizan la división entre los colombianos.