“Estamos normalizando la violencia en Villa del Rosario”: analista de seguridad

La creciente ola de violencia en Villa del Rosario sigue generando preocupación entre la comunidad. Tras los recientes hechos armados registrados en el municipio, líderes sociales advirtieron sobre el aumento de la inseguridad y criticaron la respuesta de las autoridades locales.

Robert Vaca, defensor de derechos humanos y analista en temas de seguridad, calificó como alarmante la situación ocurrida durante los primeros días de junio, recordando el ataque contra dos escoltas y la muerte de una mujer inocente durante un hecho sicarial.

“Villa del Rosario está normalizando que incluso salir a trabajar genere la percepción de que no vamos a volver a nuestras casas, a razón de la gran delincuencia y los homicidios que está teniendo el municipio”, afirmó.

Según Vaca, aunque se han anunciado inversiones y estrategias institucionales, estas no se estarían reflejando en resultados efectivos para combatir la criminalidad.

“Estamos hablando de planes de inversión y de inauguraciones, pero la realidad de implementar ejercicios de control con inteligencia para evitar estas muertes está quedando solamente en las oficinas”, señaló.

El líder social también cuestionó lo que calificó como improvisación en materia de seguridad y advirtió sobre el fortalecimiento de grupos criminales en esta población fronteriza.

“Este es el resultado de no actuar durante los años anteriores, la improvisación y el aumento de los grupos criminales en el municipio de Villa del Rosario”, sostuvo.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades municipales, departamentales y nacionales para fortalecer las acciones de inteligencia y prevención.

“No podemos excusarnos siempre en que vamos a colocar cámaras o traer motocicletas. Hay que atacar con verdadera inteligencia a los grupos criminales. Es muy preocupante la situación que vive Villa del Rosario”, concluyó.