Ministerio Público en Cúcuta solicita mayor apoyo para desplazados del Catatumbo

La Personería de Cúcuta aseguró que continúa siendo insuficiente la atención brindada por la Unidad para las Víctimas a las personas que han llegado a la ciudad huyendo de la violencia en el Catatumbo.

La personera de Cúcuta, Ludy Páez, señaló que la presencia del Gobierno Nacional frente a esta emergencia humanitaria ha sido limitada. “La Unidad Nacional para las Víctimas sí ha estado ahí en algún tema bastante leve, diríamos nosotros. Pasa casi inadvertida la presencia del Gobierno Central. Son más de 8.500 personas que han llegado desde el 22 de diciembre a la fecha, más de 3.000 familias a las que se han venido atendiendo y acompañando en los procesos de trazarles una ruta que les pueda garantizar estar en un sitio más tranquilo, en tanto logramos que el Gobierno Central nos asegure que pueden regresar y retornar en paz”, manifestó.

La funcionaria indicó que, pese a las dificultades, las personas desplazadas continúan recibiendo atención médica a través de las EPS a las que se encuentran afiliadas, ya sea en el régimen contributivo o subsidiado.

Sin embargo, advirtió que la situación de la salud sigue siendo motivo de preocupación para las autoridades locales. “Nos preocupa mucho el tema de la salud para todo Cúcuta. Tenemos un equipo en la Personería que ha estado muy atento, que acompaña los procesos en cada una de las EPS, que acude a cada una de las IPS, que suplica y hace acompañamiento porque finalmente nosotros no tenemos otra manera de exigir que no sea con tutela o desacatos”, afirmó.

Páez agregó que las dificultades para acceder oportunamente a los servicios de salud persisten y que, en muchos casos, las órdenes judiciales parecen perder efectividad frente a algunas entidades prestadoras del servicio.