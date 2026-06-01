FITCali regresa a Cali con teatro, danza y espectáculos internacionales

El mes de junio llegará con una variada programación cultural en Cali, teniendo como uno de sus principales protagonistas al Festival Internacional de Teatro de Cali (FITCali), un evento que reúne compañías y artistas de diferentes países y regiones del país alrededor de las artes escénicas.

La agenda se desarrollará en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura y ofrecerá al público una programación que incluye teatro, danza, música y espectáculos para diferentes edades e intereses.

La apertura de FITCali será el próximo 4 de junio con la obra Las Armas Milagrosas: Seis personajes en busca de existencia, una producción de Brasil que propone una reflexión sobre la identidad y el racismo. Durante el festival también llegarán a la ciudad agrupaciones de Argentina, Bolivia, Bogotá, Riohacha y Tolima.

Entre las producciones destacadas se encuentran Habitación Macbeth, del actor y director argentino Pompeyo Audivert; Yo no estoy loca, del Teatro Petra; Ala’ala y Juya, inspirada en la cultura Wayuu; y Solas en el Paraíso, obra basada en hechos reales que tendrá a cargo la clausura del festival el 14 de junio.

La programación cultural del mes también incluirá el ballet La Bella Durmiente – Bodas de Aurora, presentado por Incolballet; el concierto de apertura del Festival Mono Núñez; una función especial en el marco del Mes del Orgullo y el concierto Filarmónico a la Plancha, interpretado por la Orquesta Filarmónica de Cali.

Desde el Teatro Municipal señalaron que esta programación busca acercar a los ciudadanos a distintas expresiones artísticas y convertir el escenario en un punto de encuentro entre el arte y la ciudad.