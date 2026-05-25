¿Todo lo que no es buen trato es mal trato? Lo nuevo de Johanna Moreno sobre límites sanos

Johanna Moreno, creadora y directora de la Fundación No más voces silenciosas, quien también es periodista deportiva, emprendedora y conferencista, nos presenta su libro ¿Todo lo que no es buen trato es mal trato? En el que nos invita a reflexionar en cómo poner límites sanos en las relaciones interpersonales.