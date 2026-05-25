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25 may 2026 Actualizado 22:22

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¿Todo lo que no es buen trato es mal trato? Lo nuevo de Johanna Moreno sobre límites sanos

Johanna Moreno, creadora y directora de la Fundación No más voces silenciosas, quien también es periodista deportiva, emprendedora y conferencista, nos presenta su libro ¿Todo lo que no es buen trato es mal trato? En el que nos invita a reflexionar en cómo poner límites sanos en las relaciones interpersonales. 

¿Todo lo que no es buen trato es mal trato? Lo nuevo de Johanna Moreno sobre límites sanos

¿Todo lo que no es buen trato es mal trato? Lo nuevo de Johanna Moreno sobre límites sanos

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