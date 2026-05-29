Conozca el calendario de los barrios que tendrán cortes de agua durante la primera semana de junio

Aguas de Cartagena informa a la comunidad que se mantendrá para la semana del 1 al 7 de junio de 2026 el esquema temporal de ajuste en la distribución del servicio de acueducto, debido a la persistente presencia de algas en el agua cruda que ingresa a la planta de tratamiento El Bosque, la cual abastece cerca del 90% del agua potable de Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La programación de esta medida de ajuste temporal, sectorizada y equitativa puede consultarse en la página web de Aguas de Cartagena (www.acuacar.com), en la sección de mantenimientos programados, así como en las redes sociales oficiales de la compañía.

La empresa reitera su compromiso permanente con la garantía del servicio en toda la ciudad, y hace un llamado al ahorro de agua, como un esfuerzo que se construye entre todos y que es fundamental para lograr una distribución equitativa del servicio. En este sentido, la solidaridad de cada persona es clave para que el agua pueda llegar de manera equilibrada a todos los sectores de Cartagena.

A continuación, se detallan los barrios y sectores programados para la aplicación de la medida.

Listado de barrios y sectores programados del 1 al 7 de junio de 2026.

Lunes 1 de junio de 2026

Manga, Pie la Popa, Lo Amador, Juan XXIII, Alto Bosque, El Refugio, Loma del Marión, urbanización Buenavista, Nuevo Chile, Chile, Urbanización Santa Clara, Villa León, Villa Lorena.

Olaya Herrera, sectores: Ricaurte, Central, Progreso, La Magdalena, Playa Blanca, Zarabanda, Fredonia, Nuevo Paraíso, Pantano de Vargas, Las Américas, Ucopín, urbanización Sevilla, Los Cocos, Villa Rosita, Brisas de La Cordialidad, San José Obrero, Nuevo Porvenir. Comercio Doña Manuela.

Las urbanizaciones y complejos habitacionales ubicados sobre la Vía al Mar, además de los corregimientos de Arroyo de Piedra, Punta Canoa, Manzanillo del Mar; los condominios Barcelona de Indias, Barceloneta, Portal de Las Américas, Terranova, Serena del Mar y otros del entorno, Marlinda, Pontezuela, Bayunca, Tierra Baja, Puerto Rey y Ciudadela La Paz.

Albornoz, Pasacaballo, Membrillal.

Sectores de los siguientes barrios:

Bruselas entre diagonal 22 a la 26C y transversal 38 a la 44C.

El Bosque sobre diagonal 21B entre transversal 48A a la 53, entre Avenida Crisanto Luque a la diagonal 22A y la transversal 45A a la 51A.

Vista Hermosa entre la calle 14 a la diagonal 30 y carreras 57E a la 60E.

Olaya Herrera sector Stella, entre la diagonal 32 a la diagonal 32A, entre la diagonal 32A a la Avenida Pedro Romero.

Las Palmeras de las manzanas 1 a la 40.

El corregimiento de La Boquilla desde la calle 62A hasta la calle 103.

Martes 2 de junio de 2026

Castillogrande, El Laguito, Bocagrande, Alcibia, La Esperanza, San Francisco, 7 de Agosto, Lomas de San Francisco, Faldas de La Popa: Pablo VI I y II, Loma Fresca, Petare, República del Caribe, Paraíso II, Palestina, La Heroica, San Vicente de Paúl, La Primavera, 13 de Mayo, La Paz, Sinaí, Lomas de San Francisco, San Bernardo de Asís, San Francisco sector Las Canteras; La María, los sectores de Los Corales, Panorama, Lomas del Peyé, La Esperanza, sector Las Delicias.

Camilo Torres, Florida Blanca, Nueva Delhi, San Pedro Mártir, Villa del Rosario, Altos Jardines, La Consolata, Ciudadela 2000, El Educador, Nuevos Jardines, Quindío, La Coquera, Gloria, Las Colinas, Altos de San Pedro Mártir, Las Reinas, Minuto de Dios, La Central, parte del Carmelo, Jorge Eliécer Gaitán, Kalamari, Villa Rubia, César Flores, Villa Ángela, El Milagro entre la calle 14 a la 15 y carrera 61; Nelson Mandela y sus sectores, Nueva Colombia, Los Pinos, Las Colinas, El Millo, Belén, Los Robles, una parte de Los Deseos y 18 de Enero.

Urbanización india Catalina, Portal de La Cordialidad,urbanizaciones Ciudad del Bicentenario, Flor del Campo, Colombiatón, Villas de Aranjuez, parque de Bolívar.

Sectores de los siguientes barrios:

La María entre carrera 28 a la Vía Perimetral y calle 41A a calle 45. La María, entre carrera 34 a la Vía Perimetral y calle 45 a la calle 52.

La María entre carrera 27A y carrera 34 y calles 45 a la 53.

La Candelaria entre carrera 34 a la 38 y calle 31 a la Vía Perimetral.

La India, 13 de Junio, Alpes Club, Terraza Los Alpes, Chapacuá, Viejo Porvenir, Los Cerezos, El Gallo, Madrigal, Las Margaritas, Nuevo Milenio.

Los Alpes, las viviendas entre la transversal 70 a la 71D y las calles 63 a la diagonal 32.

La Victoria sector Simón Bolívar entre la calles 4 a la 5 y las carrera 69 a la 71.

Navas Meisel entre las calles 4A a la 4D y las carreras 56 a la 66.

Maria Cano entre las calle 4E a la 5 y la carrera 78C a la 80.

Rosedal entre las calle 4H a la 5 y la carrera 78 B a la 78 C.

La Gaitana entre las calles 3 a la 4 y las carreras 74 a la 77.

San Fernando entre las calles 5 a la 15 y las carreras 80C a la 83.

Miércoles 3 de junio de 2026

Manzanillo, El Zapatero, Cartagenita, Ceballos, Nuevo Oriente, Rincón del Bosque, Las Lomas: Nuevo Paraguay, Paraguay, Monserrate, Junín, El Conquistador, Andalucía, José Antonio Galán, La Gloria, Piedra Bolívar, Manzanares, 9 de Abril, Las Brisas, Altos de San Isidro, San Isidro, Nueva Granada, Bosquecito, Altos de Nuevo Bosque, La Conquista, Los Cerros; urbanizaciones El Mirador de Zaragocilla, Parque de Zaragocilla, Zaragocilla sector El Progreso, Altos de San Isidro, Manzanares, 9 de Abril, Luis Carlos Galán, Coomuldesecar, parte de Navas Meisel, urbanización Villa Carmen.

Barrio Nuevo, Los Ciruelos, Nueva Venecia, Nueva Jerusalén, Pardo Leal, La Esmeralda I y II, 2 de Noviembre, Camilo Torres, la Victoria sector India Catalina, La Sierrita I y II, Sor Teresa de Calcuta, Villa del Rosario, Villa Fanny, Santander, El Reposo, El Silencio, La Gaitana, Manuela Vergara de Curi, El Nazareno.

Nelson Mandela, los sectores de La Primavera, una parte de Los Deseos, Villa Andrea, 18 de Enero y 7 de Diciembre. Henequén, Colinas de Betania, Villas de La Candelaria, Villa Estrella, Portal de Alicante, Portal de La Terminal, Carioca Condominio y El Pozón.

María Auxiliadora, Boston, El Líbano, Salim Bechara; sectores de Olaya: 11 de Noviembre, Rafael Nuñez ,República de Venezuela.

Sectores de los siguientes barrios:

El Bosque entre la diagonal 21 a la Avenida Crisanto Luque y transversal 36 a la 46. El Bosque entre la diagonal 20 a la 21B y transversal 46 a la 54.

Alto Bosque entre calle El Periodista, transversal 53 y 54.

Nuevo Bosque entre la transversal 53C a la 54.

España entre calle 26D a la calle 29 y carrera 44A a la 47.

Zaragocilla de la calle 27 a la diagonal 29F.

Escallón Villa, las viviendas entre la carrera 56 y carrera 58 entre la Avenida El Consulado y la Pedro de Heredia.

La Campiña, las viviendas entre la transversal 47 y carrera 54 diagonal 30 y carrera 55.

Los Calamares Mz 18 hasta la Mz 24, Mz 26 y Mz 50.

El Bosque entre la transversal 51B y 52B y la Avenida Crisanto Luque a la diagonal 22A.

Vista Hermosa entre la diagonal 28A a la 30 y carreras 57E a la 60E.

La Victoria sector Simón Bolívar entre la calles 3C a la 4 y las carrera 69 a la 71

Navas Meisel entre las calles 4A a la 7 C y las carreras 56 a la 66.

Maria Cano entre las calle 4 a la 4E y la carrera 78C a la 80.

Rosedal entre las calle 4 a la 4H y la carrera 78 B a la 78 C.

La Gaitana entre las calles 3J a la 3O y las carreras 77 a la 79 A.

San Pedro Mártir entre las calles 3F a la 5 y las carreras 68A a la 68C.

San Pedro Mártir entre las calles 4 a la 4B y las carreras 67 a la 68.

Chiquinquira Mz 01 hasta Mz 05, Mz 11 hasta Mz 25, Mz 43 hasta Mz 49, Mz 57 hasta Mz 62.

Las Gaviotas Mz 76 y Mz 78.

Olaya sector San Antonio entre la transversal 61B y canal Ricaurte, entre calle 31 B y carrera 60.

Jueves 4 de junio de 2026

Portal de San Fernando, El Nogal, Ternera, Villas de La Victoria, Torres de La Victoria, cementerios, Alameda La Victoria, Villa Alejandra, San Fernando, sector Medellín; Los Ciruelos; las urbanizaciones Simón Bolívar, 11 de Noviembre, Berlín y la Cárcel de Ternera.

La Concepción, urbanizaciones Paraíso Real, Barú, Los Abetos, Sevilla Real, Ciudad Sevilla, Mallorca, El Recreo; las urbanizaciones Valencia, El Edén, Villa Concha, Beirut, Rincón de La Villa, Villa del Sol, San Buenaventura, Nabonasar, Ternera, La Princesa, Llano Verde, Providencia, Anita; urbanizaciones sobre la diagonal 32, entre la Bomba El Gallo y Ternera.

Nuevo Bosque, La Campiña, Barlovento, Britania, Los Caobos, Los Corales, Bahía, La Fragata, Colegio Inem, Almirante Colón, Los Caracoles, Santillana de Los Patios, Universidad del Sinú, El Country, Parque Residencial El Country, Los Almendros, La Troncal, El Carmen, Las Delicias, El Rubí.

Barrio Torices, las viviendas comprendidas entre Paseo Bolívar y las Faldas de la Popa, La Española, el sector Loma de Diamante de Torices, Nariño, Los Comuneros, Pedro Salazar, Santa Rita, Canapote, Daniel Lemaitre, Crespito, conjunto residencial San Juan, Santa María, Portal del Virrey, 20 de Julio. Crespo, urbanización Cielo Mar, los conjuntos residenciales alrededor de Playa Azul.

San José de Los Campanos: sectores Revivir, Futuro, Campanitas, Cristo Rey, Esmeralda, Arachera, Campo Alegre, Manantial, Nueva Victoria, Primavera, Rosales, Villa Amelia, Villa Esperanza y Villa Juliana, 3 de Junio, La Carolina, Quintas del Manantial, Horizonte, Bosque de La Ceiba, Bosque de La Circunvalar, Villa Grande de Indias I y II, Villa Andrea, Huellas Alberto Uribe, Huellas Juan Pablo II; Urbanización india Catalina, Portal de La Cordialidad,urbanizaciones Ciudad del Bicentenario, Flor del Campo, Colombiatón, Villas de Aranjuez, parque de Bolívar. Urbanización Asturias.

Sectores de los siguientes barrios:

San Fernando, las viviendas entre la calle 15 y la Avenida Pedro de Heredia.

Calamares manzanas 48, 49, 56, 57, 60, 61, 62 y 63.

Lo Amador, entre la calle 35 a la 37 y carrera 20 a la 21. La Quinta, calle 35 entre carrera 21 y 21A.

El corregimiento de La Boquilla desde la calle 35 hasta la calle 62A.

Viernes 5 de junio de 2026

San Pedro Libertad, El Espinal, Conjunto Residencial Tequendama, El Campestre, El Golf, El Milagro, El Carmelo, la Central, Blas de Lezo, Casas Militares, Plan 400, El Socorro, Luis Carlos Galán, Coomuldesecar, una parte de Navas Meisel, urbanización Villa Carmen, Armenia, sector Sena, El Cairo, Escallón Villa, Las Gaviotas, Los Calamares, Tacarigua, Buenos Aires, Los Ángeles, Boulevard de La Castellana, Chipre, Contadora, Florida Blanca, La Caracola, Villa Sandra, Bella Suiza, Jardines de Junio, Quintas de Alta Lucía.

Juan XXIII, Alto Bosque, el Refugio, Loma del Marión, urbanización Buenavista, Nuevo Chile, Chile.

Faldas de La Popa: Pablo VI I y II, Loma Fresca, Petare, República del Caribe, Paraíso II, Palestina, La Heroica, San Vicente de Paúl, La Primavera, 13 de Mayo, La Paz, Sinaí, Lomas de San Francisco, San Bernardo de Asís, San Francisco sector Las Canteras; La María, los sectores de Los Corales, Panorama, Lomas del Peyé, La Esperanza, sector Las Delicias.

Barrio Nuevo, Los Ciruelos, Nueva Venecia, Nueva Jerusalén, Pardo Leal, La Esmeralda I y II, 2 de Noviembre, Camilo Torres, la Victoria sector India Catalina, La Sierrita I y II, Sor Teresa de Calcuta, Villa del Rosario, Villa Fanny, Santander, El Reposo, El Silencio, La Gaitana, Manuela Vergara de Curi, El Nazareno, Nelson Mandela, los sectores de La Primavera, una parte de Los Deseos, Villa Andrea, 18 de Enero, 7 de Diciembre; Henequén y Colinas de Betania. Mar Linda, Pontezuela, Bayunca, Tierra Baja, Puerto Rey y Ciudadela La Paz.

Albornoz, Pasacaballo, Membrillal.

Sectores de los siguientes barrios:

Torices, entre el Paseo Bolívar y el caño Juan Angola.

San Pedro, en las manzanas comprendidas entre la Avenida El Consulado y el canal Ricaurte.

La María entre carrera 27A y carrera 34 y calles 45 a la 53.

Vista Hermosa entre la diagonal 28A a la 30 y carreras 57E a la 60E.

El corregimiento de La Boquilla desde la calle 62A hasta la calle 103.

La Victoria sector Simón Bolívar entre la calles 3C a la 4 y las carrera 69 a la 71.

Navas Meisel entre las calles 4A a la 7 C y las carreras 56 a la 66.

Maria Cano entre las calle 4 a la 4E y la carrera 78C a la 80.

Rosedal entre las calle 4 a la 4H y la carrera 78 B a la 78 C.

La Gaitana entre las calles 3J a la 3O y las carreras 77 a la 79 A.

San Pedro Mártir entre las calles 3F a la 5 y las carreras 68A a la 68C.

San Pedro Mártir entre las calles 4 a la 4B y las carreras 67 a la 68

Bruselas entre diagonal 22 a la 26C y transversal 38 a la 44C.

Bosque sobre diagonal 21B entre transversal 48A a la 53, Bosque entre Avenida Crisanto Luque a la diagonal 22A y la transversal 45A a la 51A.

Sábado 6 de junio de 2026

María Auxiliadora, Boston, El Líbano, Salim Bechara; Olaya Herrera sectores 11 de Noviembre, Rafael Núñez, Castillete, Costa Linda, Villa Olímpica, República de Venezuela, La India, 13 de Junio, Alpes Club, Terraza Los Alpes, Chapacuá, Viejo Porvenir, Los Cerezos, El Gallo, Madrigal, Las Margaritas, Nuevo Milenio.

Olaya Herrera, sectores Ricaurte, Central, Progreso, La Magdalena, Playa Blanca, Zarabanda, Fredonia, Nuevo Paraíso, Pantano de Vargas, Las Américas, Ucopín, urbanización Sevilla, Los Cocos, Villa Rosita, Brisas de La Cordialidad, Comercio Doña Manuela, la Terminal de Transportes, San José Obrero, Nuevo Porvenir.

Camilo Torres, Florida Blanca, Nueva Delhi, San Pedro Mártir, Villa del Rosario, Altos Jardines, La Consolata, Ciudadela 2000, El Educador, Nuevos Jardines, Quindío, La Coquera, Gloria, Las Colinas, Altos de San Pedro Mártir, Las Reinas, Minuto de Dios, La Central, parte del Carmelo, Jorge Eliécer Gaitán, Kalamari, Villa Rubia, César Flores, El Milagro entre la calle 14 a la 15 y carrera 61, Villa Ángela,Henequén y Colinas de Betania.

Sectores de los siguientes barrios:

La Candelaria entre la Avenida Pedro Romero a la Perimetral y la carrera 38 a la 44C.

Chiquinquirá Mz 01 hasta Mz 05, Mz 11 hasta Mz 25, Mz 43 hasta Mz 49, Mz 57 hasta Mz 62.

Las Gaviotas Mz 76 y Mz 78.

Olaya Herrera, sector San Antonio entre la transversal 61B y canal Ricaurte, entre calle 31B y carrera 60.

Los Alpes, las viviendas entre la transversal 70 a la 71D y las calles 63 a la diagonal 32.

Olaya Herrera, sector Stella, entre la diagonal 32 a la diagonal 32A, entre la diagonal 32A a la Avenida Pedro Romero.

Las Palmeras de las manzanas 1 a la 40.

La Victoria sector Simón Bolívar entre la calles 4 a la 5 y las carrera 69 a la 71.

Navas Meisel entre las calles 4A a la 4D y las carreras 56 a la 66.

Maria Cano entre las calle 4E a la 5 y la carrera 78C a la 80.

Rosedal entre las calle 4H a la 5 y la carrera 78 B a la 78 C.

La Gaitana entre las calles 3 a la 4 y las carreras 74 a la 77.

San Fernando entre las calles 5 a la 15 y las carreras 80C a la 83.

Domingo 7 de junio de 2026

Barrio chino, La quinta, Camino del medio, Prado, Martinez Martelo, Alcibia, La Esperanza, San Francisco, 7 de Agosto, Lomas de San Francisco, Nuevo Bosque, La Campiña, Barlovento, Britania, Los Caobos, Los Corales, Bahía, La Fragata, Colegio Inem, Almirante Colón, Los Caracoles, Santillana de Los Patios, Universidad del Sinú, El Country, Parque Residencial El Country, Los Almendros, La Troncal, El Carmen, Las Delicias, El Rubí. Manzanillo, El Zapatero, Cartagenita, Ceballos, Nuevo Oriente,Rincon del bosque. Bosque entre la diagonal 21 a la Avenida Crisanto Luque y transversal 36 a la 46, Bosque entre la diagonal 20 a la 21B y transversal 46 a la 54. Alto Bosque entre calle el Periodista , transversal 53 y 54. San Isidro entre la Avenida Crisanto Luque a la calle del Pirata y la transversal 52 a la 54. Nuevo Bosque entre la transversal 53C a la 54. Las Lomas: Nuevo Paraguay, Paraguay, Monserrate, Junín, El Conquistador, Andalucía, José Antonio Galán, La Gloria, Piedra Bolívar, Manzanares, 9 de Abril, Las Brisas, Altos de San Isidro, San Isidro, Nueva Granada, Bosquecito, Altos de Nuevo Bosque, La Conquista, Los Cerros; urbanizaciones, El Mirador de Zaragocilla, Parque de Zaragocilla,Zaragocilla sector El Progreso. Bombeo Manzanares: Altos de San Isidro, Manzanares.

Sectores de los siguientes barrios:

España entre calle 26D a la calle 29 y carrera 44A a la 47.

Zaragocilla de la calle 27 a la diagonal 29 F.

Escallón Villa las viviendas entre la carrera 56 y carrera 58 entre la Avenida el Consulado y la Pedro de Heredia.

La Campiña las viviendas entre la transversal 47 y carrera 54 diagonal 30 y carrera 55.

Los Calamares m18 hasta la Mz 24, Mz 26 Y Mz 50.

San Isidro entre la calle del Pirata a la diagonal 24 y la transversal 52 a la 54.

Bosque entre la transversal 51B y 52 B y la Avenida Crisanto Luque a la diagonal 22A.

La María entre carrera 28 a la vía perimetral y calle 41A a calle 45 ,La Maria entre carrera 34 a la vía Perimetral y calle 45 a la calle 52 .

La Candelaria entre carrera 34 a la 38 y calle 31 a la vía Perimetral.

Calamares manzanas 48,49,56,57,60,61,62 y 63.