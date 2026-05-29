Afinia activa plan de contingencia en el Caribe para garantizar la energía durante las elecciones

Afinia, filial del Grupo EPM, tiene listo su plan especial de contingencia para acompañar las elecciones presidenciales de este 31 de mayo y fortalecer la continuidad y calidad del servicio de energía en los territorios donde opera.

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Como en cada jornada democrática, la compañía dispuso su operación técnica y humana para mantener energizados los puestos de votación, las sedes de la Registraduría y los centros de escrutinio en los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar y en 11 municipios del Magdalena.

Para esta importante jornada, Afinia dispuso cerca de 950 colaboradores entre personal técnico, operativo y administrativo, además de brigadas contratistas para atención de daños, poda, operación domiciliaria y equipos pesados, así como recursos especiales que estarán disponibles para responder de manera inmediata ante cualquier eventualidad que pueda presentarse en la red eléctrica.

Operación por departamentos

Bolívar

En Cartagena y los municipios de influencia, la compañía contará con brigadas de atención de daños, poda, operación domiciliaria y equipos pesados, además de tres ingenieros especializados en mantenimiento de redes de media y baja tensión, y un ingeniero adicional para operaciones domiciliarias e instalación de medidores.

El operativo contará con personal técnico distribuido estratégicamente en Cartagena, El Carmen de Bolívar y otros puntos priorizados.

Para los municipios del sur de Bolívar también fueron dispuestas brigadas especializadas de atención de daños y mantenimiento, concentradas en Magangué, Mompox, El Banco (Magdalena) y municipios cercanos, bajo la coordinación del jefe territorial Edilberto Agámez.

Cesar

En el Cesar, Afinia despliega la operación en Valledupar, Bosconia, Curumaní y municipios priorizados con brigadas técnicas, poda y equipos pesados.

El plan contempla cuatro ingenieros especializados, además de un ingeniero adicional para operaciones domiciliarias, liderados por el jefe territorial Jorge Rivero.

Córdoba

En Córdoba, la compañía desplegó personal técnico y operativo en Montería, Lorica y Sahagún para fortalecer la continuidad del servicio durante toda la jornada electoral.

La operación contará con brigadas de atención de daños, poda y mantenimiento de redes, además de ingenieros especializados para atender cualquier eventualidad sobre la infraestructura eléctrica del departamento.

Sucre

Para el departamento de Sucre, Afinia fortaleció la operación en Sincelejo, Corozal y municipios cercanos con brigadas técnicas, equipos especializados y monitoreo permanente de la red.

Trabajos preventivos para fortalecer la red

Previo a la jornada electoral, Afinia ejecutó diferentes acciones preventivas sobre la infraestructura eléctrica en toda su área de cobertura, con el objetivo de minimizar riesgos de interrupciones y aportar mayor confiabilidad en el servicio.

Entre las actividades desarrolladas durante 2026 se destacan más de 6.882 kilómetros de poda en redes de media tensión, 539 mantenimientos preventivos en líneas de 34,5 kV, termografías en líneas y circuitos estratégicos, corrección de 172 puntos calientes detectados, lavado preventivo de 51.721 estructuras para mitigar afectaciones asociadas a la contaminación salina y mantenimiento permanente a líneas y subestaciones de alta tensión.

Asimismo, la compañía dispuso transformadores móviles de respaldo, carretones móviles de celdas, brigadas especializadas y recursos técnicos adicionales para responder oportunamente ante cualquier contingencia.

Monitoreo permanente y canales de atención

Durante toda la jornada electoral, el Centro de Operación de Red realizará monitoreo en tiempo real de la infraestructura eléctrica y coordinará las acciones operativas en campo para brindar una atención rápida y oportuna.

Afinia recordó que sus canales de atención estarán habilitados las 24 horas para reportar cualquier novedad a través de la Línea 115, AfiniApp, chat virtual y WhatsApp 304 243 3322.

La compañía reiteró su compromiso con el normal desarrollo de la jornada democrática y con la prestación de un servicio de energía seguro, confiable y continuo para todos sus clientes-usuarios.