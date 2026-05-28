El café se consolida como una de las principales apuestas económicas del Cauca

Por: Cathrine Erazo

En medio décadas de conflicto armado y disputas territoriales, el café continúa posicionándose como una de las principales apuestas productivas del Cauca. Durante la conversación expertos resaltaron cómo las economías campesinas sostienen la producción cafetera pese a las dificultades de seguridad y conectividad que enfrenta el departamento.

Camilo González Posso, presidente de Indepaz, aseguró que el Cauca produce cerca del 18 % del café del país y recordó que el departamento es hoy uno de los principales referentes cafeteros de Colombia. Según cifras del sector, más de 93.000 familias dependen de esa actividad y el 99 % de los caficultores son pequeños productores, lo que convierte al grano en una de las principales economías rurales del departamento.

El experto también señaló que alrededor de la economía cafetera se han comenzado a desarrollar nuevas capacidades relacionadas con tecnología, investigación y exportación de conocimiento. Además, destacó el potencial que tiene el Cauca en materia de biodiversidad y biotecnología, especialmente por la riqueza del Macizo Colombiano.

Sin embargo, González advirtió que el crecimiento económico del departamento sigue condicionado por la persistencia del conflicto armado, los problemas de infraestructura y las dificultades de acceso en varias zonas rurales. Por eso, insistió en que el desarrollo del Cauca debe construirse desde las capacidades de sus comunidades y no únicamente desde grandes inversiones externas.