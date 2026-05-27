Juez ordenó medida de aseguramiento a tres policías por presunto asesinato en Cartagena

Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bolívar judicializó a tres integrantes de la Policía Nacional presuntamente involucrados en un asesinato ocurrido la madrugada del 9 de noviembre de 2025, en Cartagena.

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Se trata de los patrulleros Julio César y Jacobo Hernández Manjarrez; de 23 y 30 años respectivamente, y del subintendente Jairo Escobar Brito, de 41. Todos fueron imputados como coautores de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Cargos que ninguno aceptó.

La Fiscalía evidenció que los procesados llegaron a una fiesta que se realizaba en el barrio Nuevo Bosque donde, en medio de una riña habrían agredido a un hombre de 32 años.

Al parecer, Julio César Hernández fue quien disparó en dos ocasiones contra la víctima, quien murió cuando era trasladado a un centro asistencial. Una vez cometido el crimen, Escobar Brito habría escondido el arma y huyeron del lugar.

Labores investigativas permitieron identificar e individualizar a los uniformados quienes fueron capturados el pasado 21 de abril, en cumplimento de una orden judicial. Julio César Hernández fue detenido en Mocoa (Putumayo), mientras las otras dos personas lo fueron en Cartagena.

Una juez con funciones de control de garantías les impuso a los investigados medidas de aseguramiento en centros carcelarios.