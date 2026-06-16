Policía reportó dos presuntos homicidas capturados e incautación de 10 armas de fuego en Cartagena

En desarrollo de los diferentes operativos orientados a garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana, la Policía Nacional de Colombia logró, durante el fin de semana con puente festivo, la captura de 81 personas en flagrancia y 3 más por orden judicial.

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Entre los capturados figuran 31 por tráfico de estupefacientes, 13 por porte ilegal de armas de fuego, 12 por hurto, 4 por lesiones personales, 2 por homicidio y 22 por diferentes delitos.

Durante las intervenciones policiales, se incautaron 10 armas de fuego, 122 armas blancas y 2.498 dosis de estupefacientes entre marihuana, base de coca, tusi y cocaína.

Asimismo, se impusieron 420 comparendos por infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. De igual forma, durante este fin de semana se recibieron 4.424 llamadas telefónicas a la línea 123, de las cuales 251 correspondieron a riñas, 90 a perturbación de la tranquilidad y 3.830 fueron llamadas inoficiosas.

Las armas de fuego, estupefacientes y elementos recuperados fueron dejados a disposición de la Fiscalía y los capturados se encuentran a la espera de las audiencias preliminares para resolver su situación jurídica.

“Importantes dispositivos de seguridad permitieron acompañar a miles de residentes y turistas en los principales corredores viales, playas, sitios turísticos y sectores comerciales. Seguiremos trabajando de manera articulada con las autoridades y la comunidad para consolidar entornos seguros y fortalecer la convivencia ciudadana”, afirmó el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.