Cayó ‘Jose Malito’ por presunto robo a negocio en el barrio La Troncal

En desarrollo de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional lograron la captura en flagrancia de un sujeto en el barrio La Troncal. El individuo habría cometido un robo minutos antes; sin embargo, la oportuna información suministrada por la comunidad permitió su rápida ubicación y captura.

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Gracias a la reacción inmediata de los uniformados, se inició una persecución que culminó con la captura de alias ‘Jose Malito’, de 25 años de edad, quien presuntamente intimidó con un arma de fuego a varios ciudadanos al interior de un establecimiento comercial para despojarlos de sus teléfonos celulares.

La colaboración de la comunidad fue determinante para lograr la captura del presunto delincuente. No obstante, algunas personas intentaron agredirlo, por lo que fue retirado rápidamente del lugar con el fin de preservar su integridad física.

Durante el procedimiento fueron incautados una pistola calibre 9 milímetros, un cargador, tres cartuchos, un teléfono celular y la motocicleta en la que se movilizaba.

Al capturado le registran cuatro anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de hurto, lesiones personales, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

Los elementos incautados y el capturado, fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

En lo corrido del año, se han capturado más de 515 personas por el delito de hurto y se han incautado 325 armas de fuego.

“No vamos a dar tregua a quienes pretendan afectar la seguridad de los cartageneros. Este resultado demuestra la capacidad de reacción de nuestros policías y la importancia de la denuncia ciudadana para capturar a los responsables de hechos delictivos. Invitamos a la comunidad a seguir suministrando información que nos permita avanzar en la lucha contra el hurto y otros delitos que afectan la convivencia”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.