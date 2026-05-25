Tello fortalece su caficultura con silos que mejoran ingresos y competitividad

Neiva

La Asociación Campesina de Tello, integrada por 108 familias caficultoras del norte del Huila, puso en funcionamiento el primero de tres silos para secado de café entregados por la Gobernación del Huila. Los equipos permitirán procesar hasta 5.000 kilos de café cada 24 horas, mejorando la productividad y sostenibilidad de la organización campesina.

Los silos fueron ensamblados tras varios meses de trabajo conjunto entre los asociados y personal técnico especializado. Uno de los equipos tiene capacidad para secar 1.000 kilos de café y los otros dos alcanzan los 2.000 kilos cada uno. La infraestructura beneficiará a productores de veredas como La Vega, San Andrés, La Sierra, Anacleto García y La Urraca.

De acuerdo con los integrantes de la asociación, contar con estos equipos permitirá vender el café a mejores precios, evitando pérdidas por humedad y reduciendo las dificultades de transporte del grano húmedo. Además, destacaron que durante la temporada de lluvias el secado tradicional en patios se convierte en una de las principales dificultades para los caficultores.

La organización también proyecta avanzar hacia la transformación y comercialización de café especial, mediante la adquisición de maquinaria como trilladoras y tostadoras. Los caficultores esperan abrir nuevos mercados para el café producido en esta zona del Huila, reconocido por sus características organolépticas, aromas florales y notas achocolatadas.