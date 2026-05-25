Alcalde de Neiva defiende subasta de palcos y asegura que acabó con los privilegios

Neiva

La alcaldía de Neiva, salió al paso de las críticas que se han generado alrededor de la subasta pública de palcos y graderías para las festividades sampedrinas. El nuevo modelo busca acabar con los privilegios que, según él, durante años favorecieron a unos pocos comerciantes que explotaban estos espacios sin pagar lo justo al municipio.

La administración, comento que las graderías eran manejadas prácticamente por las mismas personas y que, en muchos casos, pagaban cifras mínimas por ocupar el espacio público. Señaló que ahora cualquier empresario puede participar en igualdad de condiciones mediante una subasta abierta, en la que gana quien haga la mejor oferta económica.

German Casagua, alcalde de Neiva, comento que “rechazó las versiones sobre un supuesto favorecimiento a personas cercanas a su administración. Aclaró que familiares o allegados de funcionarios pudieron participar porque el proceso fue público y sin restricciones, siempre y cuando cumplieran con los requisitos y realizaran los pagos correspondientes”.

De acuerdo con el alcalde, la estrategia ha permitido incrementar significativamente los recursos para la ciudad. Mientras en años anteriores se recaudaban cifras mínimas, en esta administración la subasta de palcos habría generado cerca de 950 millones de pesos el año pasado y se espera superar los mil millones en 2026.